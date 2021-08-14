Мошенники могут украсть банковский пароль через историю в браузере

Москва, 14 августа. Злоумышленники могут похитить пароль от банковской карты получив доступ к устройству, где сохранены данные. Об этом заявил директор Центра экспертизы R-Vision Всеслав Соленик.

Он выделил несколько путей утечки личных данных. Кража пароля может произойти при заполнении форм на фишинговых сайтах, в переписке или при небрежном обращении с хранением пароля. Специалист подчеркнул, что в большинстве случаев халатность владельца помогает злоумышленнику совершить кражу, передает «Прайм».

Аферисты готовы пойти на любые ухищрения, чтобы совершить кражу личных данных. Так, правоохранители из Перми рассказали о двух новых способах отъема денег.