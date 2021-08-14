Экзаменационные билеты по ПДД в России могут измениться

Москва, 14 августа. Специалисты МВД России прорабатывают вопрос об изменении билетов по теоретической части при сдаче экзаменов на водительское удостоверение.

Активисты общественных организаций в Саранске начали наносить на асфальт легкозаметные надписи перед пешеходным переходом. Общественники оставили напоминания об осторожности при пересечении проезжей части.

Составлением текста и определением места нанесения активисты занимались совместно с местным управлением ГИБДД. Надписи были размещены на опасных нерегулируемых перекрестках Саранска.