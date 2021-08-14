Робот ПВО планируют создать на базе комплекса «Уран-9»

Москва, 14 августа. Новый робот противовоздушной обороны хотят сделать на базе ударного комплекса «Уран-9». Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ударный робототехнический комплекс «Уран-9» поступает на вооружение российской армии. В качестве основного вооружения робота ПВО предлагают использовать зенитные ракеты «Игла-С» или «Верба», передает РИА Новости.

Роботы ПВО могут применяться в полностью автоматизированном режиме для усиления возможностей войск противовоздушной обороны. Основной задачей будет борьба с летательными аппаратами и средствами воздушного нападения, подчеркнул источник в ОПК.

Инженеры завода «Купол» занимаются модификацией мишенного комплекса противовоздушной обороны «Адъютант». Боевая техника способна имитировать атаку множества беспилотников. При объединении двух ПВО в одну систему будет увеличена обороноспособность.