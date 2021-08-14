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Свыше 100 памятников получат новое освещение в Петербурге до конца 2022 года

  /   Обновлено: 14 августа 2021 03:46
Общество
Свыше 100 памятников получат новое освещение в Петербурге до конца 2022 года
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Санкт-Петербург, 14 августа. К 2022 году более чем 100 петербургским памятникам модернизируют подсветку специальными прожекторами. Они позволяют смонтировать разнонаправленные и функциональные световые потоки.

В августе обновят освещение памятники первым российским летчикам и авиаторам на Ольховой улице, петербургскому фотографу на Малой Садовой улице, конке у станции «Василеостровская», а также скульптуре «Привет физкультурниц» в Московском парке Победы. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отмечает, что памятникам необходима подсветка, так как они являются лицом города. За проект по обновлению освещения отвечает СПб ГБУ «Ленсвет». Подсветка обновляется в соответствии с памятными датами.

Своими скульптурными изваяниями знаменит не только Петербург. Недавно в Копейске был открыт памятник подростку, пожертвовавшему собой ради спасения тонущих детей.

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