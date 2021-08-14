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Иммунолог Жемчугов предрек рост летальных исходов из-за мутаций коронавируса

  /   Обновлено: 14 августа 2021 03:39
Общество
Иммунолог Жемчугов предрек рост летальных исходов из-за мутаций коронавируса
pixabay.com

Москва, 14 августа. Необходимо вакцинировать максимальное количество людей в предельно кратчайшие сроки, чтобы не допустить дальнейших мутаций коронавируса.

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в интервью ТАСС отметил, что SARS-CoV-2 будет продолжать мутировать и дальше, так как уровень иммунизации населения слишком низок.

«Летальность может расти, если штамм будет меняться. А он меняется в сторону получения большей выгоды для вируса, то есть отбираются те мутации, которые способствуют скорости распространения, проникновения в клетки», — заявил специалист.

По его словам, вакцинация является мощным фактором селекции. Поэтому новые штаммы будут вытеснять более уязвимые к нынешним препаратам, что повысить количество летальных исходов от COVID-19. Не допустить возникновения такой ситуации можно лишь путем массовой вакцинации в предельно короткие сроки, чтобы вирус не успел приспособиться к вакцине.

Недавно стало известно о еще одной мутации SARS-CoV-2. Штамм «Йота», обнаруженный в США, может увеличить смертность от COVID-19 на 82%.

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