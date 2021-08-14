Год со смерти Легкоступовой: как изменилась жизнь ее родных

Москва, 14 августа. Ровно год назад скончалась заслуженная артистка РФ Валентина Легкоступова. Жизнь тех, кто был рядом с певицей, с тех пор очень изменилась.

Разбирательства из-за смерти звезды все еще продолжаются. Согласно заключению медэкспертов, Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года от последствий тяжелой черепно-мозговой травмы. Ее супруг Юрий Фирсов в своих показаниях рассказал, что Легкоступова упала в ванной, сильно ударилась головой, но от госпитализации отказывалась. Вскоре в квартиру приехала ее дочь Анэтта Бриль. Застав Фирсова и мать нетрезвыми, она отвезла их в наркологическую клинику. Только спустя некоторое время медики обнаружили множественные гематомы. Легкоступову перевели в больницу, занимающуюся лечением черепно-мозговых травм. Там она сначала впала в кому, а затем умерла.

Дети артистки, Анэтта и Матвей, обвиняли Фирсова в неоказании помощи их маме. Они уверены, что тот специально спаивал певицу, чтобы добраться до ее наследства. Сам яхтсмен отвергает обвинения.

Юрий Фирсов

Вдовец неоднократно с большим энтузиазмом выступал на телевидении и давал интервью после смерти супруги. Он подчеркивал, что для него произошедшее стало трагедией.

Несмотря на то, что брак с певицей длился всего 40 дней, яхтсмен имеет право на наследство. Сейчас он живет в квартире Легкоступовой, заменил замки и почти никого не пускает. Его сын Даниил подтвердил, что регулярно навещает отца и вместе с ним выпивает, пишет Пятый канал.

Анэтта Бриль

Анэтта продолжает настаивать на причастности Фирсова к гибели ее матери. Однако в какой-то момент девушке самой пришлось оправдываться. Вдовец заявил, что та незаконно проникла в его квартиру и украла документы.

Недавно она заявила, что продолжит дело матери, выпустив каверы на ее песни «Только ты» и «Двое в лифте». По словам Анэтты, она сделала это не без поддержки Легкоступовой — ей приснился сон, в котором певица сказала дочери, чтобы та шла и пела.

В первую годовщину смерти певицы ее дочь уехала в Феодосию. Она отправится на яхте в то место, где был развеян прах артистки. К трагической дате она выпустила черно-белый клип, посвятив ее родительнице.

Матвей Григорьев

Матвею в первое время после случившегося потребовалась помощь специалистов. У 19-летнего молодого человека началась депрессия. Подмоги семьи оказалось недостаточно, его пришлось госпитализировать в специализированную клинику неврозов.

Матвей, как и его сестра, винит в смерти матери Фирсова. По его словам, тот и ранее проявлял агрессию и держал в страхе всю семью.

Похоронили Легкоступову так, как она и завещала. Тело певицы было кремировано. Часть праха развеяли над Черным морем, а другую же захоронили на Троекуровском кладбище. Памятник на могиле еще не установлен, однако Анэтта Бриль ранее сообщила, что постамент будет поставлен 30 декабря — в день рождения певицы. По словам дочери артистки, «памятник будет очень необычным, оригинальной формы, с красивыми словами».