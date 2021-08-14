Найдено тело пилота рухнувшего на Камчатке вертолета

Петропавловск-Камчатский, 14 августа. Сотрудники МЧС России обнаружили трех пассажиров и пилота рухнувшего в Курильское озеро вертолета Ми-8. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов.

Летчик, командовавший воздушным судном Ми-8 ранее поднимался в воздух с похмелья. Подлинно установить присутствие остатков распада алкоголя в крови пилота невозможно.

Известно также что в медицинской книжке пилота была запись о синдроме высокого давления. Несмотря на этот недуг пилоту были одобрены полеты из-за богатого опыта.