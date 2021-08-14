Звук сердцебиения поможет отследить повышение внутреннего давления

Лондон, 14 августа. Повышение кровяного давления сопровождается увеличением звука сердцебиения. Об этом сообщили британские врачи в газете Daily Express.

Пациенты с гипертонией чаще всего испытывают головокружение, головные боли и нарушение зрения. Однако к одним из основных признаков проявления недуга относят ощущение громкого сердцебиения.

«Чем выше кровяное давление, тем заметнее человек ощущает стук собственного сердцебиения», — объяснили иностранные медики.

Человеку необходимо уделять особое внимание здоровью сердца. Первым делом ему необходимо избавиться от вредных привычек и питаться правильно и разнообразно. Врачи также советуют много двигаться и проходить около 10 тысяч шагов в день.