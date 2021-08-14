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Звук сердцебиения поможет отследить повышение внутреннего давления
Общество
Звук сердцебиения поможет отследить повышение внутреннего давления
pixabay.com

Лондон, 14 августа. Повышение кровяного давления сопровождается увеличением звука сердцебиения. Об этом сообщили британские врачи в газете Daily Express.

Пациенты с гипертонией чаще всего испытывают головокружение, головные боли и нарушение зрения. Однако к одним из основных признаков проявления недуга относят ощущение громкого сердцебиения.

«Чем выше кровяное давление, тем заметнее человек ощущает стук собственного сердцебиения», — объяснили иностранные медики.

Человеку необходимо уделять особое внимание здоровью сердца. Первым делом ему необходимо избавиться от вредных привычек и питаться правильно и разнообразно. Врачи также советуют много двигаться и проходить около 10 тысяч шагов в день.

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