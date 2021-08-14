Максим Галкин пришел в ужас от скульптуры, которую установят на Болотной площади

Москва, 14 августа. Шоумен Максим Галкин не скрывает своего возмущения из-за установки на Болотной площади памятника, напомнившего артисту кучу испражнений.

На своей странице в Instagram Галкин опубликовал видео, в котором крайне эмоционально высказался о скульптуре Урса Фишера, которую должны временно установить на Болотной площади в российской столице. Эта новость привела шоумена в ужас. По словам Галкина, ему памятник напоминает 12-метровую стопку «не очень аккуратного дерьма».

«Это реально отвратительно, мерзко, там нет никого смысла, нет никакого искусства. Почему никто не скажет, что король голый? Такие художники просто бездарные люди, которые прячут свою бесталанность за свободой формы», — подчеркнул пародист.

Галкин добавил, что единственным плюсом в этой ситуации является то, что на установку памятника не пошли деньги налогоплательщиков, ведь это частная инициатива. Он посоветовал бизнесменам обратить внимание на российских современных талантливых скульпторов и поддержать их.

Поклонники, коллеги и друзья юмориста были с ним единодушны.

«Тот случай, когда автора не понесло, а пронесло», — написал в комментариях певец Денис Клявер.

«Тут в Монако полно такого», — поделилась светская львица Виктория Боня.

«Ну, не знаю, Макс… А вдруг это изображено семейство жаб в период брачных игр?! Тогда этому гов…то есть, произведению, самое место на Болотной!!!» — иронизирует пародист Михаил Грушевский.

«Караул!» — эмоционально отреагировала певица Ирина Салтыкова.

Отметим, день назад сообщалось, что похожая ситуация сложилась в Краснодаре: жители столицы Кубани возмущены памятнику героям неприличных выражений. Не всем понравилось соседство с Ядреной вошью, екарным Бабаем, Ешкиным котом и Отчебучкой. По их мнению, монументы выглядят «некрасиво», «неэстетично» и сделаны непрофессионально.

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