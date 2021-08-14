Мясников допустил пользу небольших доз алкоголя в профилактике COVID-19

Москва, 14 августа. Американские ученые указали на повышенный риск заболеть COVID-19 среди алкоголиков. Но небольшая доза спиртного может быть полезной, считает врач и телеведущий Александр Мясников.

Алкоголь снижает иммунитет у людей, которые злоупотребляют спиртными напитками. Но в умеренных количествах появляется антидепрессивный эффект и, по мнению Мясникова, снижение рисков заболеть сердечными и другими заболеваниями, передает «Радиоточка НСН».

«COVID-19 в 20 лет – это легкое ОРЗ. Если мы говорим о тяжелой пневмонии с факторами риска, тут другие расклады. Если это человек, очень умеренно употребляющий алкоголь, то, возможно, тут исследования еще предстоят. Хотя, хватит уже с этим ковидом. Ведь никто не будет исследовать алкоголя на легкий насморк», — заявил телеведущий.

Стоит помнить, что алкоголь даже в незначительных дозах вредит здоровью. Существует несколько способов пить меньше. Специалисты рекомендуют четко обозначить свои пределы и записывать количество спиртного, который обычно употребляется.