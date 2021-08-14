Фильм «Главный герой» с Рейнольдсом собрал более 2 млн долларов в день премьеры

Лос-Анджелес, 14 августа. Премьера фантастической комедии «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в главной роли состоялась 12 августа. Лента принесла в кассу более 2,2 млн долларов в первый день проката.

Фильм «Главный герой» повествует о банковском кассире. В один момент он находит себя неигровым персонажем видеоигры Free City. Герой Рейнольдса пытается стать центральным персонажем и защитить проект от закрытия.

Режиссером картины выступил Шон Леви. Кроме звезды «Дэдпула» в фильме снялись Тайка Вайтити, Джоди Комер, Лил Рей Ховери и другие. Стример Тайлер Ninja Блевинс появился в качестве камео.

Подразделение киностудии 20th Century Studios в России опубликовало новые тизеры «Главного героя». Их представили перед самой премьерой фильма. На одном из них Райан Рейнольдс становится громилой Чуваком.