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Рок-музыканты «Слот» и Мара выступят на фестивале в Териберке
Общество
Рок-музыканты «Слот» и Мара выступят на фестивале в Териберке
 /  Фото предоставлено организаторами

териберка, 14 августа. В Териберке пройдет VI Арктический фестиваль «Териберка» 21 и 22 августа. В программе выступление рок-групп «Слот», Amatory и вокалистки Мары.

Последний раз фестиваль устраивали в 2019 году. Тогда он собрал более пяти тысяч участников. Из-за пандемии коронавируса провести «Териберку» стало возможным только в этом году.

Мероприятие пройдет с широким размахом: приглашены известные диджеи, кулинары и местные музыканты. Главными звездами на фестивале станут рок-группы «Слот», Amatory из Петербурга и вокалистка Мара. Также планируется танцевальная программа.

Фестиваль дополнят различные фудкорты. Будут проводиться кулинарные мастер-классы. Также мероприятие подарит гостям блюда традиционной арктической кухни: оленину под соусом из брусники, блюда из морских ежей и гребешков, свежепойманную рыбу. «Киномарафон» представит фильмы из архива кинофестиваля «Северный характер».

Недавно представитель еще одной популярной рок-группы оказался втянут в конфликт. Недопонимание произошло между Эрмитажем и солистом Rammstein. Тиля Линдемана обвинили в незаконной монетизации картин музея.

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