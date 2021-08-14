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Умерла обладательница «Грэмми» за лучший фолк-альбом Нэнси Гриффит

  /   Обновлено: 14 августа 2021 02:45
Общество
Умерла обладательница «Грэмми» за лучший фолк-альбом Нэнси Гриффит
pxhere.com

Нэшвилл, 14 августа. Американская певица и обладательница премии «Грэмми» за лучший альбом современного фолка Нэнси Гриффит скончалась в пятницу на 69-м году жизни, передает журнал «Вэрайети».

Печальную весть сообщила звукозаписывающая компания Gold Mountain Entertainment, которая работала с музыканткой. По ее данным, певица ушла из жизни в пятницу утром в городе Нэшвилл (штат Теннесси, США). О причине смерти не сообщалось. В 1990-е гг. у Нэнси Гриффит дважды диагностировали рак, который музыкантке удалось победить.

На днях стало известно о смерти сооснователя популярной группы Kool & the Gang Дэнниса Томаса. Музыкант ушел из жизни в возрасте 70 лет.

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