Умерла обладательница «Грэмми» за лучший фолк-альбом Нэнси Гриффит

Нэшвилл, 14 августа. Американская певица и обладательница премии «Грэмми» за лучший альбом современного фолка Нэнси Гриффит скончалась в пятницу на 69-м году жизни, передает журнал «Вэрайети».

Печальную весть сообщила звукозаписывающая компания Gold Mountain Entertainment, которая работала с музыканткой. По ее данным, певица ушла из жизни в пятницу утром в городе Нэшвилл (штат Теннесси, США). О причине смерти не сообщалось. В 1990-е гг. у Нэнси Гриффит дважды диагностировали рак, который музыкантке удалось победить.

На днях стало известно о смерти сооснователя популярной группы Kool & the Gang Дэнниса Томаса. Музыкант ушел из жизни в возрасте 70 лет.