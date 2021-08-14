Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 03:15
03:13
Общество
Звук сердцебиения поможет отследить повышение внутреннего давления
03:01
Шоу-бизнес
Максим Галкин пришел в ужас от скульптуры, которую установят на Болотной площади
02:58
Общество
Мясников допустил пользу небольших доз алкоголя в профилактике COVID-19
02:56
Общество
Фильм «Главный герой» с Рейнольдсом собрал более 2 млн долларов в день премьеры
02:55
Общество
Собянин рассказал о ходе строительства магистрали Москва — Петербург
02:44
Общество
Умерла обладательница «Грэмми» за лучший фолк-альбом Нэнси Гриффит
02:43
Общество
Рок-музыканты «Слот» и Мара выступят на фестивале в Териберке
02:34
Общество
Netflix готовится снять новую драму по мотивам «Ромео и Джульетты» в Вероне
02:12
Шоу-бизнес
Дочь Легкоступовой выпустила клип в честь первой годовщины со смерти матери
02:00
Общество
В Китае назвали «нулевым пациентом» с COVID-19 спортсменку из США
Все новости

Netflix готовится снять новую драму по мотивам «Ромео и Джульетты» в Вероне
Общество
Netflix готовится снять новую драму по мотивам «Ромео и Джульетты» в Вероне
freepik.com  /  Designed by Freepik

Верона, 14 августа. Новая версия драмы «Ромео и Джульетта» будет сниматься в итальянском городе Верона. За производство будет отвечать сервис Netflix.

Новый драматический фильм получил название «Любовь на вилле». Съемки начнутся в историческом центре Вероны уже в ближайшее время. Планируется сделать кадры в «Доме Джульетты», у саркофага в бывшем монастыре капуцинов. Для туристов это место известно как гробница возлюбленной Ромео.

«Netflix решил сделать новый фильм «Любовь на вилле», — отметил мэр Вероны Федерико Сбоарина в Facebook.

Постановщиком новой версии «Ромео и Джульетты» выступит американский режиссер. К актерскому составу планируют привлечь артистов из разных стран. Остальные детали проекта пока остаются неизвестными.

Зрители совсем скоро смогут увидеть ремейк еще одной известной и полюбившейся многим киноленты – «Один дома». Новый фильм получил название «Один дома: дом, милый дом». Лента появится на сервисе Disney+ в ноябре.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Netflix готовится снять новую драму по мотивам «Ромео и Джульетты» в Вероне
netflix драма ромео и джульоетта
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru