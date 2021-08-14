Netflix готовится снять новую драму по мотивам «Ромео и Джульетты» в Вероне

Верона, 14 августа. Новая версия драмы «Ромео и Джульетта» будет сниматься в итальянском городе Верона. За производство будет отвечать сервис Netflix.

Новый драматический фильм получил название «Любовь на вилле». Съемки начнутся в историческом центре Вероны уже в ближайшее время. Планируется сделать кадры в «Доме Джульетты», у саркофага в бывшем монастыре капуцинов. Для туристов это место известно как гробница возлюбленной Ромео.

«Netflix решил сделать новый фильм «Любовь на вилле», — отметил мэр Вероны Федерико Сбоарина в Facebook.

Постановщиком новой версии «Ромео и Джульетты» выступит американский режиссер. К актерскому составу планируют привлечь артистов из разных стран. Остальные детали проекта пока остаются неизвестными.

Зрители совсем скоро смогут увидеть ремейк еще одной известной и полюбившейся многим киноленты – «Один дома». Новый фильм получил название «Один дома: дом, милый дом». Лента появится на сервисе Disney+ в ноябре.