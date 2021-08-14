Дочь Легкоступовой выпустила клип в честь первой годовщины со смерти матери

Москва, 14 августа. Анэтта Бриль отправилась на Черное море, где ровно год развеяла часть праха своей матери, певицы Валентины Легкоступовой.

Заслуженная артистка РФ скончалась 14 августа 2020 года от последствий тяжелой черепно-мозговой травмы. Ее супруг Юрий Фирсов, свадьбу с которым певица сыграла за 40 дней до гибели, говорил, что Легкоступова упала в ванной и ударилась головой.

В первую годовщину смерти дочь артистки оставила на своей странице в Instagram проникновенный пост. Она рассказала, что сейчас находится вместе с бабушкой в Феодосии.

«Сегодня днем мы поплывем на катере на то самое место. Место, где навсегда осталась наша мамочка. Помолчим. Вспомним и улыбнемся. Улыбка. Мама — это улыбка. Это солнце, которое озаряло всех, кто когда-либо ее знал. Память о ней, не смотря на усилия многих личностей, никогда не станет другой, как светлой», — подчеркнула девушка.

Анэтта сообщила, что хочет почтить память Легкоступовой видеоклипом, в котором использованы кадры из семейного архива. На черно-белом видео девушка исполняет песню о теплых отношениях с матерью. На некоторых кадрах она сидит спиной к камере и смотрит архивные кадры с певицей на большом экране.

«Мама, я знаю, что ты рядом», — заканчивается песня.

Ранее на этой неделе вдовец певицы Юрий Фирсов рассказал в деталях последние дни жизни артистки. Помимо прочего, он заявил, что в судьбу его супруги вмешалась мистика. Яхтсмен вспомнил, что на свадьбу им подарили деревянные часы. А ведь это плохая примета: «как будто часы виновника торжества сочтены». Не исключает Фирсов, что их могли сглазить. Ведь пара «с упоением» публиковала в соцсетях совместные снимки. Яхтсмен уверен, что им с Валентиной позавидовали.