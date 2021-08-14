В Китае назвали «нулевым пациентом» с COVID-19 спортсменку из США

Пекин, 14 августа. Одна из спортсменок США могла быть «нулевым пациентом» с коронавирусом. Кроме того, некоторые действия американцев вызывают много вопросов, пишет «Жэньминь жибао».

Китайская газета обратила внимание на данные, озвученные США. Согласно им, первый случай заболевания новым типом коронавируса был зарегистрирован 21 января 2020 года. Однако еще до этого появлялась информация о случаях заражения на территории американского государства.

«Во время Всемирных военных игр в китайском городе Ухань некоторые действия американских спортсменов были весьма подозрительными», — цитирует автора «Жэньминь жибао» «ИноСМИ».

Данные о том, что новый тип коронавируса начал распространяться в США еще в декабре 2019 года, подтверждают результаты анализов Национальных институтов здравоохранения США. Кроме того, тогдашний мэр Бэльвилля штата Нью-Джерси заявлял, что переболел COVID-19 еще ноябре 2019 года. Правда, тогда диагнозом был грипп, но после распространения коронавируса по всему миру, анализы подтвердили у чиновника наличие антител и их длительное присутствие в его организме.

Журналист-расследователь из США Джордж Уэбб опубликовал видео, в котором заявил, что спортсменка Маате Бенасси, принимавшая участие в Военных играх в Ухане в октябре 2019 года, и есть «нулевой пациент». Сама американка опровергает эту информацию.

Издание полагает, что Вашингтон намеренно скрывает некоторые данные, которые бы помогли пролить свет на то время, когда коронавирус только набирал обороты. В октябре 2019 года на соревнования в Ухане США направили более 300 спортсменов. В ходе состязаний у пяти из них проявились симптомы инфекции: температура, кашель, диарея. При госпитализации им поставили диагноз малярия, что звучало крайне странно для тех мест.

«Если бы эта была малярия, то в Китае этих спортсменов могли полностью вылечить, не было необходимости возвращаться в США. Кроме этого, они могли вернуться на гражданском самолете, зачем Вашингтону потребовалось отправлять военный самолет? Через два дня после отъезда этих пяти больных остальные участники соревнований также уехали домой. Почему США не раскрыли деталей болезни этих пяти спортсменов?» — задается вопросами издание.

О судьбе уехавших спортсменов ничего не известно, все новости об этом блокировались.

Отметим, что еще в марте 2020 года, когда весь мир готовился к карантинам, Китай обвинил США в завозе коронавируса. В Вашингтоне в ответ возмутились и вызвали на ковер официального представителя КНР. Тогда, комментируя озвученные КНР обвинения, депутаты Госдумы Геннадий Онищенко и Александр Шерин в беседе с ФАН подчеркнули, что утверждение, что COVID-19 мог быть не просто завезен в Китай из США, но и иметь рукотворный характер, стоит внимательно изучить.

До сих пор точных данных о первых пациентах с коронавирусом нет. В США постоянно звучат обвинения в адрес Пекина в распространении вируса.