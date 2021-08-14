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РФС вручил Дасаеву копию украденной медали чемпионата Европы 1988 года

  /   Обновлено: 14 августа 2021 01:56
Спорт
РФС вручил Дасаеву копию украденной медали чемпионата Европы 1988 года
ТАСС  /  Джапаридзе Михаил

Москва, 14 августа. Известный советский вратарь, защищавший цвета сборной СССР и московского «Спартака», Ринат Дасаев получил копию серебряной медали чемпионата Европы 1988 года.

Церемония вручения прошла на детском турнире академии красно-белых. Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян лично вручил вратарю памятную награду.

ЧЕ-1988 проходил в Германии. Тогда сборная СССР с Дасаевым дошла до финала, в котором уступила сборной Нидерландов со счетом 0:2.

Недавно в российском клубе «Ростов» сменился тренер. Бывший наставник коллектива Валерий Карпин возглавил сборную России, а его пост занял Юрий Семин, добившийся немалых успехов с московским «Локомотивом». Это назначение весьма эмоционально прокомментировал журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев.

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рфс чемпионат европы серебряная медаль ринат дасаев
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