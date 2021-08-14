Компания Acura анонсировала возрождение модели Integra в 2022 году

Монтерей, 14 августа. Директор по бренду Acura Джон Икеда заявил о возвращении легендарной модели Integra. Автомобиль хотят представить уже в следующем году.

Объявление было сделано в ходе выступления представителей компании на Car Week в Монтерее. Автомобиль имеет сходство оптики с Acura TLX Type S. В модель будут встроены светодиодные дневные ходовые огни интересной формы.

«Я рад сообщить, что Integra возвращается в линейку Acura с тем же духом удовольствия от вождения и ДНК оригинала», — рассказал Икеда.

Автомобиль официально презентуют в следующем году. Компания Acura обязалась предоставлять новые подробности по мере приближения релиза. Будет ли Integra двухдверной, пока неизвестно.

Недавно компания Lamborghini представила тизер нового суперкара, который станет новой версией модели Countach. Согласно неподтвержденным данным, он будет создан на базе Sian 2019 года. Какими характеристиками будет обладать автомобиль, производители пока не сказали.