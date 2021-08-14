МЧС обнаружило тела туристов на дне озера на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 14 августа. Сотрудники МЧС России обнаружили тела нескольких туристов рядом с рухнувшим на дно озера вертолета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления службы спасения.

Поиски пропавших туристов, потерпевших крушение вертолета Ми-8 в районе Курильского озера продолжаются. Источник Федерального агентства новостей рассказал, что в летательном аппарате могут быть еще четверо пассажиров.

Работы ведутся при помощи специальных поисково-спасательных роботов. Процесс осложняется тем, что в районе действия авиакрушения плохая видимость.