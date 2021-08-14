Варшава, 14 августа. Договор США и Германии по поводу реализации проекта «Северный поток — 2» стало «предательством союзников». Об этом пишет издание Myśl Polska.

Автор статьи, независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк написал, что соглашение вызвало большое разочарование у Польши и Украины. По его словам, постоянные утверждения о необходимости консолидации в борьбе с российским газопроводом оказались просто пустым звуком.

«Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему (трубопроводу. — Прим. ред.), что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе», — сказал Щенсняк.

Варшава по указке Вашингтона вступила в «многолетнюю» войну на несколько фронтов и в итоге потерпела болезненное поражение с точки зрения экономических и политических интересов. Единственным победителем из этой ситуации вышла Германия, подытожил эксперт.

Недавно на Украине назвали единственный способ остановить «Северный поток — 2». Для этого необходим «колоссальный разрыв» отношений Вашингтона и Берлина.