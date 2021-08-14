Лена Миро посмеялась над Мамаевой, клянчившей деньги у футболиста

Москва, 14 августа. Образ светской львицы Аланы Мамаевой не сходится с ее поведением: девушка из жены футболиста превратилась в попрошайку, пишет скандальный блогер Лена Миро.

На видеосервисе PREMIER вышла исповедь Мамаевой, которая подробно рассказала, почему супруг футболист Павел Мамаев выгнал ее из дома. Кроме того, она поведала об отношениях с отцом Павла и маленьких алиментах.

Однако откровения модели далеко не у всех вызвали сочувствие. Миро и вовсе посоветовала Мамаевой «никогда не делать публичных заявлений». Причиной негодования блогера был отрывок из исповеди, в котором модель рассказала, что спустя девять дней после смерти отца футболиста у нее закончилась косметика. Девушка собрала заказ в интернете и кинула ссылку супругу, чтобы он «перечислил деньги». Это разгневало Мамаева, который обозвал жену «собакой немытой» и пообещал позвонить адвокату и устроить войну. Свое поведение она оправдала тем, что не знала о смерти свекра.

«Жена, которая, по идее, должна быть опорой в горе, в острейший момент этого самого горя присылает мужчине скрин содержимого корзины с косметикой c просьбой оплатить. Какая-то вопиющая черствость! Это что за баба-то такая? Это не жена, а я даже не знаю, как такую назвать», — негодует Миро.

По словам блогера, на месте футболиста она бы «выгнала такую попрошайку в ту же секунду». Кроме того, все это не вяжется с тем образом, который сама скандалистка продвигает в соцсетях. Миро заявила, что «понты Мамаевой ничем не подкреплены».

«И вообще: что это за формат такой? Ты ему еще прокладки накидай в корзину и попроси оплатить. Ты кто — попрошайка или жена? Если жена, почему ведешь себя как попрошайка?» — подчеркнула скандальный блогер.

Как сообщалось ранее, в своей исповеди Мамаева рассказала, что сейчас живет «в маленькой квартире — 48 метров», поскольку больше жить негде. Футболист, по ее словам, не пускает ее в большую квартиру, которую обещал оформить на дочку.