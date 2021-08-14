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Ученые из России изобрели чип для контроля содержания выбросов в атмосфере
Наука
Ученые из России изобрели чип для контроля содержания выбросов в атмосфере
pixabay.com

Санкт-Петербург, 14 августа. Ученые из Саратова и Санкт-Петербурга разработали чип для диагностирования состояния окружающей среды и контроля содержания выбросов в атмосфере.

На текущий момент уровень загрязнения атмосферы определяют при помощи дорогостоящего газоаналитического немобильного оборудования. Новое изобретение позволит ускорить процесс и сократить расходы.

Чип имеет вес всего пять граммов. Он состоит из нескольких хеморезистивных сенсоров, за счет чего способен определять присутствие одновременно нескольких газов в воздухе. Существующие на данный момент устройства подобного типа различают только один вид газа.

Изобретение российских ученых поможет природоохранным предприятиям, крупным производствам, а также медикам. Малые габариты позволяют поместить чип в удобный переносной девайс, что значительно упростит процесс мониторинга качества воздуха.

Оказывая вред экологии, люди оказывают его в первую очередь самим себе. Эксперт рассказал, как связаны стихийные бедствия с изменением климата.

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