Кабанчик, козлик и табуретка: какие прозвища давали автомобилям в СССР

Москва, 14 августа. Любой автомобиль в СССР получал прозвище, которое отражало особенности его внешнего вида и эксплуатации. Некоторые из них были крайне забавными.

Каждое авто рано или поздно получит в народе прозвище, которое, обычно, не имеет никакого отношения к его официальному названию. «Клички» остаются в обиходе даже после того, как автомобиль уже перестают выпускать. Подобная традиция прижилась не только в СССР, но и во всем мире, где распространена автомобильная промышленность, передает портал Car.ru.

Многие помнят необычный внешний вид автомобиля BMW Isetta, выпускавшегося в послевоенное время. Жители Германии прозвали его гробмобиль. На базе Isetta в СССР пояивлась своя модель, правда значилась она в качестве мотоколяски — СМЗ С-3Д, которую выдавали инвалидам первой и второй группы, получившим увечья во время Великой Отечественной войны.

Авто выглядело забавно, а особенную нелепость ему придавало то, что оно тарахтело и дымило во время движения. Капитальный ремонт коляске требовался уже спустя 2,5 года эксплуатации. А спустя пять лет ее вовсе заменяли на новую. Данный транспорт в Советском Союзе назвали инвалидкой. Новое название появилось после выхода на экраны картины «Операция Ы или другие приключения Шурика» — моргуновка, в честь Евгения Моргунова, исполнившего одну их главных ролей.

ЗиЛ-157, выпускаемый с 1958 года, был известен как грузовик с повышенной проходимостью. Ему дали огромное количество прозвищ: Захар Захарыч, полтергейст, семечко, Бабай, ступа. На Украине авто и вовсе называли кабанчиком.

Популярный в свое время ГАЗ-53 тоже имел сразу несколько прозвищ: газик, табуретка или колхозник. В серийное производство грузовик поступил в 1961 году.

УАЗ-469 и его многочисленные модификации также довольны известны. В первое время его коротко звали бобиком из-за схожести кабины с собачьей мордой. Позднее появились и другие клички: козел или козлик.

УАЗ-452, выпускаемый с 1965 года, имел две модификации — бортовой и кузовной. Кузовную версию из-за прямоугольной формы окрестили Буханкой и Батоном. Бортовой УАЗ получил название Головастик, так как имеет закругленную кабину.

Отметим, некоторые советские автомобили до сих пор продаются и пользуются популярностью за границей, а очередь на покупку машин может растянуться на полгода. В частности, первая партия «Волги» ГАЗ-21 попала в Европу в 1957 году, и почти сразу была полностью распродана. За повышенную проходимость и высокий комфорт автолюбители из Германии и Австрии прозвали «Волгу» «диваном на колесах». Известно, что такая же машина есть в гараже президента РФ Владимира Путина.