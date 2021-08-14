Врач-фтизиатр Зырянова назвала ранние признаки туберкулеза

Москва, 14 августа. Диагностировать туберкулез на ранних стадиях особенно важно в период пандемии COVID-19. О первых признаках опасной инфекции рассказала врач-фтизиатр Елена Зырянова.

Российская медицина достигла больших успехов в лечении туберкулеза. За последние 20 лет заболеваемость в стране снизилась более чем в три раза, а показатель смертности опустился более чем в четыре раза, о чем свидетельствуют данные Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.

Определить начало развития туберкулеза можно по нескольким симптомам. В их число входят повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель, который продолжается свыше трех недель, передает «Рамблер. Доктор».

Отдельное внимание необходимо обратить на ночную потливость, боль в районе грудной клетки, одышку, кровь при отхаркивании и потерю аппетита. При наличии нескольких из вышеуказанных признаков необходимо обратиться к врачу.

Ученые ранее назвали наиболее частый симптом диабета второго типа. Обычно этот признак проявляется внезапно и беспокоит в ночное время.