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Полиция Вашингтона задержала вооруженного мужчину на военной базе США

  /   Обновлено: 14 августа 2021 00:45
Происшествия
Полиция Вашингтона задержала вооруженного мужчину на военной базе США
flickr.com  /  raymondclarkeimages

, 14 августа. Американская военная база объявила тревогу из-за проникновения на территорию неизвестного мужчины с оружием. Нарушитель был задержан и передан полиции Вашингтона.

Вооруженный человек пробрался на совместную базу американских ВВС и ВМС Анакостия — Боллинг под Вашингтоном 13 августа. Руководство военного объекта в целях предосторожности перекрыло дороги и предписало солдатам убегать при встрече с ним, а также укрываться в безопасном месте.

Через некоторое время сотрудники служб смогли поймать нарушителя и отправить его в полицейский участок. Мотивы действий мужчины остаются неизвестны. Информация о наличии пострадавших в инциденте не сообщается.

Вооруженный человек также был замечен в Уфе во дворе дома на улице Менделеева. Он повредил ножом две машины, а также напал на полицейских.

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