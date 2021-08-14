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Несложное действие поможет защитить кузов автомобиля от повреждений

  /   Обновлено: 14 августа 2021 00:37
Общество
Несложное действие поможет защитить кузов автомобиля от повреждений
pixabay.com

Москва, 14 августа. Использование чехла или тента может помочь сохранить кузов машины в первоначальном виде во время длительной стоянки или в путешествии. Об этом рассказали российские автоэксперты.

Они порекомендовали набрасывать на транспортное средство чехол из качественного материала, который безопасен для покрытия кузова. Такая мера защитит автомобиль от непогоды, палящего солнца, птичьего помета и хулиганов. Лучше всего крепить чехол к машине при помощи магнитов, передает «За рулем».

Тент же крепится к автомобилю поперечинами и обеспечивает вентиляцию крыши. Такое приспособление защищает кузов от ударов града и других повреждений.

Автомобильный специалист Петр Баканов ранее перечислил отличительные особенности идеального для городской среды автомобиля. Среди характеристик значатся небольшие габариты и экономичный расход топлива.

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