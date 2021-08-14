«Огонь!»: Тарзан показал портрет чувственной Королевой собственной кисти

Москва, 14 августа. Стриптизер Александр Глушко, более известный как Тарзан, похвастался художественными успехами, показав поклонникам свой главный шедевр.

Тарзан в последнее время все больше увлекается живописью, радуя фолловеров разными работами. Как заявлял сам шоумен, в его теле годами копился творческий потенциал, который теперь удалось реализовать. В пятницу он представил на суд поклонников очередной шедевр. Артист запечатлел на холсте свою супругу.

«Обещал показать, когда закончу… Холст 100/80 см, масло. Всем привет!» — подписал он снимок.

На полотне Наташа Королева изображена чувственной красоткой. На ветру певица прижимает руки к грудям, словно пытаясь удержать тонкое платье, выглядящее на картине «разорванным». Образ дополнили огромные серьги и браслет из жемчуга. На заднем плане видны пальмы.

Поклонники и друзья Тарзана пришли в восторг от картины, оставив массу комплиментов как о его способностях, так и его прекрасной жене.

«Очень круто! Встаю в очередь на портрет», — пишет в комментариях актриса Эвелина Бледанс.

«Нереально!» — добавил телеведущий Оскар Кучера.

«Сережа! Огонь» — написала актриса Ольга Хохлова, используя смайлик.

На прошлой неделе ФАН сообщал, что суд вернул в прокуратуру дело о хищении имущества у Королевой для устранения препятствий. Причиной стало то, что обвиняемая Милана Некруц не явилась ни на одно заседание. В отношении девушки вынесли постановление о принудительном приводе в суд, однако никто не смог установить ее местонахождение. Неисключено, что в следующий раз суд вынесет решение об изменении Некруц меры пресечения с подписки о невыезде на арест.