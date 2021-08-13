«Я твое отражение»: сын Стаса Пьехи поздравил отца с днем рождения

Москва, 13 августа. Сын Стаса Пьехи Петр, недавно оказавшийся в центре скандала, оставил в день рождения своего отца трогательное поздравление.

Внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи 13 августа отметил 42-й день рождения. Музыкант получил сотни поздравлений от друзей и поклонников, но одним из самых трогательных стало видео от его семилетнего сына. Мама Пети Наталья Горчакова опубликовала в сторис на своей странице в Instagram видео, в котором мальчик обращается в звездному папе.

«Я твое отражение, вы только гляньте! Ты пример для меня и любовь без конца! С днем рождения, папа!» — говорит малыш, сидя у окна, поджав ноги под себя.

Горчакова отметила, что Петя очень переживал перед съемкой, но все же «выдал шедевральное поздравление папе». Она обратила внимание, что мальчик очень похож на своего отца. По ее словам, ничто не может лучше отразить гены, чем дырявый носок. И действительно, на записи видно, что на одной ноге из дырки в зеленом носке торчит пальчик мальчугана.

«Поздравляем нашего классного папу и действительно талантливого артиста! Пусть все мечты сбудутся, а звезда удачи светит ярче всех остальных!» — обратилась к Пьехе Горчакова.

Напомним, в июле в загородном доме, где отдыхал вместе с мамой маленький Петя произошел неприятный инцидент. Семилетний мальчик проткнул бассейн соседки — супруги футбольного судьи Ирины Безбородовой, из-за чего женщина сильно толкнула ребенка, а также набросилась на его бабушку. Семья Пети тогда сообщила, что он получил травмы и был госпитализирован.

Позднее Стас Пьеха заявил, что его сына уже выписали из больницы, однако у мальчика все еще есть проблемы со здоровьем.