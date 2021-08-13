Лидера Rammstein Линдеманна обвинили в незаконной монетизации картин Эрмитажа

Санкт-Петербург, 13 августа. Знаменитый музыкант немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн запустил продажу NFT-токенов с изображениями, созданными при съемке клипа на песню «Любимый город» в Эрмитаже.

Предпринимательскую инициативу знаменитости не оценило руководство петербургского музея. По его данным, распространение в массы подобных работ является нарушением прав Эрмитажа. Об этом стал известно из официального Telegram-канала галереи.

Изначально дирекция музея одобрила съемку при условии, что музыкант использует видеоматериал только на создание клипа. Однако спустя три месяца лидер Rammstein применил кадры для выпуска NFT-токенов с изображениями на продажу среди фанатов немецкой группы.

«Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием Hermitage Edition, не было и не могло быть согласовано с музеем», — заявили в Эрмитаже.

Публика чаще всего обращает внимание на Линдеманна из-за его скандальных историй в творческих и общественных кругах. Недавно музыкант вновь взбудоражил свою аудиторию провокационным клипом на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). Проект вызвал интерес не только у зрителей, но и партии «Коммунисты России». Представители политического общества планируют подать жалобу в Генпрокуратуру страны.