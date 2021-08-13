Аналитик Куприянов предрек новую волну коронавируса осенью

Москва, 13 августа. В некоторых регионах России прослеживаются признаки возможного начала новой волны коронавируса этой осенью, считает аналитик Алексей Куприянов.

Статистика заболеваемости была закрыта вплоть до 3 августа, поэтому произвести точный прогноз затруднительно. Во многих регионах России до сих пор прослеживаются признаки третьей волны, но с открытой статистикой можно заметить некоторый прирост заражаемости. Пока невозможно сказать наверняка, будет ли он значительным.

По мнению аналитика, в том же Петербурге все еще недостаточное количество людей с иммунитетом к вирусу, около 75 процентов. Несмотря на довольно большой показатель, опасность четвертой волны заключается в стремительном распространении «Дельты».

Главная задача граждан в условиях осенней активизации школ и предприятий — соблюдать антиковидные меры: прививаться, носить маски, работать удаленно. Также по возможности не лишним будет создать удаленное обучение для детей.

Несмотря на нависшую опасность в ближайшие месяцы, с течением времени пандемия должна закончиться. Так, коронавирус может стать обычной простудой через 10 лет.