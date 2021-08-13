Жители Дербента в последние секунды спасли от грузового поезда упавшего мужчину

Дербент, 13 августа. Неравнодушные прохожие в последний момент оттащили пьяного мужчину с рельсов, по которым направлялся грузовой поезд в Дербенте. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Местного жителя на железнодорожных путях увидел случайный очевидец, находясь на балконе своей квартиры. Он начал кричать и звать на помощь мимо проходящих людей. Два неравнодушных гражданина подбежали к пьяному мужчине и оттащили его на безопасное расстояние за несколько секунд до приближения поезда. Видео с инцидентом молниеносно распространилось среди пользователей социальных сетей.

Подобная ситуация произошла на территории города Кемерово. Молодой человек прогуливался ночью по железнодорожным путям и не услышал сигнальные звуки приближающегося локомотива. Ситуация закончилась трагично — от полученных травм местный житель скончался на месте.