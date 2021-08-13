Шквалистый ветер и грозы обрушатся на несколько регионов России

Москва, 13 августа. Ухудшение погодных условий 14 и 15 августа ожидается в нескольких регионах России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Увеличение осадков произойдет на территории Ростовской, Саратовской областей, Северной Осетии, Адыгеи, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Сильные дожди могут пройти в Крыму, а над морем в Краснодарском крае существует возможность формирования смерчей, передает ТАСС.

«В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди — выпадет более 50 мм. Для Крыма это небывалые дожди, причем они будут с грозами, крупным градом, шквалом ветра до 25 м/с. В Краснодарском крае будет опасность формирования смерчей над морем», — рассказал метеоролог.

Неблагоприятные погодные условия также застанут жителей Ленинградской области. По мнению синоптиков, регион накроют дожди и порывистый ветер уже 14 августа.