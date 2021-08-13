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Наука
NASA отрицает причастность своего астронавта к появлению отверстия на «Союзе»
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NASA отрицает причастность своего астронавта к появлению отверстия на «Союзе»

  /   Обновлено: 13 августа 2021 23:28
Наука
NASA отрицает причастность своего астронавта к появлению отверстия на «Союзе»
pixabay.com

Вашингтон, 13 августа. NASA отказывается верить в причастность американского астронавта к появлению дыры на корабле «Союз МС-09», заявила помощник главы агентства по пилотируемым полетам Кэти Лидерс.

Американские астронавты обладают высоким профессионализмом и пользуются большим уважением, отметили в NASA. В агентстве считают подобные обвинения в сторону своих сотрудников недостойными доверия.

Ранее появилась информация, что отверстие в корабле «Союз МС-09», появившиеся в 2018 году, мог просверлить человек, который плохо знаком с устройством корабля. Источник добавил, что дыра была сделана в условиях невесомости. Российских космонавтов проверили на полиграфе в связи со случившимся, однако американские астронавты отказались от проверки.

NASA ранее сообщило о создании специальной экспертной группы, которая займется расследованием инцидента с новым российским модулем «Наука». Последний через восемь дней после запуска пристыковался к МКС, однако затем двигатели модуля самопроизвольно включились

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космос мкс nasa
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