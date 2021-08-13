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Праздничные мероприятия и ликующие жители: как прошел День независимости в ЦАР

  /   Обновлено: 14 августа 2021 00:06
ЦАР
Праздничные мероприятия и ликующие жители: как прошел День независимости в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей

 

Каждый год 13 августа жители Центральноафриканской Республики отмечают День независимости. В столице и других крупных городах страны проходят народные гуляния, культурные мероприятия и военные парады.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о том, как сформировалась страна, когда получила независимость, а главное об актуальной обстановке.

Немного истории

Центральноафриканская Республика одно из самых малонаселенных государств Черного континента. Из-за того, что оно не имеет выхода к морю и находится на достаточном удалении от береговой линии, западные колониальные державы пришли на ее территорию довольно поздно — в конце XIX века.

Французы и бельгийцы начали появляться в регионе в 1884 году. Через пять лет Париж основал там форт «Банги», а прилегающую к нему территорию назвали «Убанги-Шари». Расширение этой области произошло в 1903 году и спустя еще 12 лет ее отделили от соседнего Чада.

По результатам Второй мировой войны колонии Пятой республики получили больше политических прав и уже 1 декабря 1958 года область переименовали в Центральноафриканскую Республику. Независимость страна получила 13 августа 1960 года.

Однако для многих жителей именно 1 декабря 1958 года символизирует избавление от французского влияния и даже в 2020 году в этот день впервые состоялся военный парад.

«Мы единственные, кто празднует независимость дважды в год», — подчеркнул профессор истории и исследователь Университета Банги, бывший министр национального и высшего образования Бернард Симити.

 

60 лет независимости

Жители Черного континента, особенно франкоязычные, отмечают День независимости по-разному. Обстоятельства избавления от колониальных правительств у всех отличаются.

«Сегодня, 13 августа 1960 года, в полночь, во имя естественного права человека на свободу, равенство и братство, я торжественно провозглашаю независимость Центральноафриканской Республики», — заявлял в свое время бывший президент ЦАР Дэвид Дако (занимал пост с 1960 по 1966 годы — Прим.ФАН).

Тогда народное ликование охватило всю страну, на улицах городов люди пели и танцевали, повторяли фразу «Хотите независимости? Возьмите ее!», брошенную Шарлем Де Голлем 26 августа 1958 года во время массовых протестов африканцев в Дакаре. Вот только эти слова имели последствия, к которым жители континента не были готовы.

Спустя 60 лет, когда африканцы каскадом отмечают обретение независимости (1 августа Бенин, 3 августа Нигер, 5 августа Буркина-Фасо, 7 августа Кот-д'Ивуар, 11 августа Чад, 13 августа ЦАР, 15 августа Республика Конго, 17 августа Габон), мировое сообщество наблюдает удручающее зрелище: жизнь рядовых граждан в бывших колониях Франции и Бельгии оставляет желать лучшего — повсеместная нищета, низкий уровень медицины, отсутствие перспектив на будущее, разгул преступности, терроризма и множество других проблем.

По этой причине многим лидерам приходится прибегать к помощи армии бывшей колониальной державы, что вновь делает страны сателлитами Парижа. Однако в отличие от других государств континента, в последние годы Центральноафриканская республика демонстрирует удивительные рост и развитие практически всех секторов жизни.

Во многом это стало возможным благодаря грамотным решениям, принимаемых действующим президентом Фостеном-Арканжем Туадера. По его мнению, процветание республики может быть эффективным только в том случае, если государственная политика выстраивается с упором на жителей страны и взаимодействие с международными партнерами, как например, Россией.

С поистине общенациональным праздником жителей ЦАР поздравили популярные блогеры, журналисты и общественные деятели. Так, спортсмен Юлиан Куда пожелал стране скорейшего процветания.

Сотрудники информационного издания «Bangui-24» поздравили с праздником бойцов правительственной армии (FACA), полицейских, сотрудников жандармерии, чиновников, правительство республики, союзников ЦАР и, конечно же, центральноафриканский народ.

К ним присоединились коллеги из Bangui news, написавшие, что республика богата культурой, а также человеческими и природными ресурсами.

«С Днем Независимости каждого гражданина этой прекрасной страны. Мы гордимся тем, что мы центральноафриканцы», — написали сотрудники СМИ.

Праздничные мероприятия и ликующие жители: как прошел День независимости в ЦАР
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Группа общественных активистов по случаю Дня независимости выразила отдельную благодарность главе государства:

«Большое спасибо, господин президент, за ваши значительные усилия по достижению мира на территории республики. С праздником!»

Праздничные мероприятия и ликующие жители: как прошел День независимости в ЦАР
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Политический аналитик Серж Амаду также поздравил соотечественников с важным событием и призвал их сплотиться ради строительства прекрасного будущего.

Журналисты Centrafrique-Info в официальном Twitter-аккаунте пишут:

«В этот день завершились тирания и угнетение, а вместо этого зажглось пламя свободы, нашей свободы. С Днем Независимости, центральноафриканцы!»

Военный парад

К 61 годовщине обретения независимости власти ЦАР провели военный парад в лагере Кассай — традиционном месте проведения масштабных национальных торжеств, сообщает RCA Actualites на странице в Facebook.

Походная колонна состоит из ровных «коробок» подразделений Национальной армии (FACA), полиции, жандармерии и отдельных специальных военизированных формирований. Все облачены в новую, выглаженную униформу, головы обращены к трибунам, четкие и слаженные движения — сразу видно, что их подготовкой занимались инструкторы из России.

По мнению сотрудников ресурса Bangui Matin, главной темой сегодняшнего дня является «Человек, защищающий нацию и его оружие».

На параде побывал и общественно-политический наблюдатель, правовед Фернанд Нгомо, который также высоко оценил усилия властей, предпринятые в рамках реформы сектора безопасности республики.

Сплочение населения

Помимо парада, в ЦАР провели и другие торжества.

«Как гражданин Центральноафриканской республики я отмечаю сегодня годовщину независимости моей страны. И, конечно, я буду там развлекаться. Да здравствует ЦАР! Да здравствует мир!» — написал Нгомо и пригласил соотечественников присоединиться к нему.

Зазывали на торжества и сотрудники национального информационного агентства Centrafrique Info:

«Nguia ti Ndara — культурное мероприятие по укреплению мира и социальной сплоченности во Дворце спорта».

В программу вошли выступления местных и приглашенных коллективов танцоров, музыкантов и рассказчиков национальных сказок, в общей сложности 22 коллектива. Кроме того, центральноафриканцы могли увидеть работы художников.

«Обращаюсь ко всей Центральноафриканской Республике, я хочу сказать, что мне приятно участвовать в этом празднике культуры и искусства по случаю Дня независимости моей страны. Спасибо нашим партнерам, которые всегда здесь, Российской Федерации и Руанде за помощь и поддержку. А также спасибо многим другим партнерам: тем, кто участвовал в организации многих мероприятий на этом празднике, кто позволяет гражданам быть счастливыми», — сообщил один из участников торжества.

Выступления прошли при активной поддержке министерства искусства, культуры и туризма, а также минспорта, молодежи и гражданского развития. Такой подход горожане оценили по достоинству.

«Я очень благодарю центральноафриканцев за то, что они приехали праздновать 61-ю годовщину независимости. Сегодня у меня действительно очень хорошее настроение, и я был рад видеть, как мои братья отмечают этот праздник. Большое спасибо, я желаю всего наилучшего Центральноафриканской Республике», — поделился впечатлениями юноша из ЦАР.

Рядовые центральноафриканцы по достоинству оценили культурную программу праздника. Блогер Эндрою Тан написал:

«Мне нравится событие! Да здравствует ЦАР!».

Праздничные мероприятия и ликующие жители: как прошел День независимости в ЦАР
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Аналитик, исследователь политических процессов в Африке Серж Амаду поблагодарил власти за «прекрасную инициативу и попытку сплотить население».

Независимый журналист Рафаэль Малунгу отметил, что организаторам удалось завлечь огромное количество зрителей.

«Люди продолжают приходить, атмосфера радости и сплоченности!» — написал он.

Поздравления от россиян

Поздравления с Днем независимости центральноафриканцы принимали и от представителей Российской Федерации. Так, глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов отметил мужество и отвагу местного населения.

«Я и мои коллеги — инструкторы, работающие в ЦАР, обучающие защищать народ республики, искренне поздравляем с этим праздником каждого жителя. Те, кто прошел сквозь ад, войну и тиранию, знают, какое это счастье — быть свободным. Вы отвоевали свою страну и храните ее с достоинством и доблестью. О подвиге, который вы совершили в этом году, знает весь мир!» — написал представитель отечественных инструкторов.

От лица всех россиян он также пожелал африканскому народу стойкости и добавил, что каждый центральноафриканец должен и будет чувствовать себя в безопасности на родной земле.

Помощь союзников

В этот день Центральноафриканская Республика не только принимает поздравления, но и вспоминает те страны, которые оказали неоценимую помощь в борьбе за сохранение национальной безопасности государства. К примеру, блогер Жулиан Коуда поблагодарил партнеров ЦАР за сохранение мира.

Похожий пост опубликовала Джессика Перес, выразившая благодарность государствам-партнерам, помогающим официальному Банги стабилизировать обстановку и выбраться из кризиса.

Праздничные мероприятия и ликующие жители: как прошел День независимости в ЦАР
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В свою очередь независимый центральноафриканский журналист, политический наблюдатель и бывший чиновник Рафаэль Малунгу заявил, что мечта отцов-основателей ЦАР была не выдумкой воображения, а необходимостью.

«Огромное спасибо всем, кто поддержал нашу молодую нацию в борьбе за мир и свободу», — написал он.

Речь президента

Официальное поздравление прозвучало и от президента страны Фостен-Арканж Туадера. В обращении к нации он заявил, что 13 августа 1960 года была свергнута тирания Франции, после чего в стране зажглось пламя свободы.

«Страна обрела независимость и это событие, провозглашенное президентом Дэвидом Дако, ознаменовало кульминацию долгой борьбы наших предков за свободу, достоинство, уважение, самоопределение, неотъемлемое право на жизнь, и, прежде всего, новую эпоху полную надежд. В тот день мы отбросили грязь, накопленную за столько лет издевательств и лишения идентичности. Мы объявили всему миру, что центральноафриканская мечта, мечта наших отцов-основателей — это не плод воображения, а реальная и священная необходимость», — говорится в обращении главы государства.

Напомнил президент и о мужестве всех жителей ЦАР, погибших в неравной борьбе с угнетением, рабством и предательством международного сообщества. Вера в таких людей, по мнению Туадера, поможет нации преодолеть трудные времена и вызовы, которые еще будут возникать на пути ее развития.

Праздничные мероприятия и ликующие жители: как прошел День независимости в ЦАР
facebook.com  / @La Renaissance

Общенациональный диалог станет подходящей возможностью для изгнания из страны всех недоброжелателей и эмиссаров Запада, мешающих развитию страны.

«Я также призываю всех к терпимости, постоянным консультациям и диалогу, гарантирующему национальное единство, мир и безопасность, которые сильно пошатнулись в последние десятилетия. Преобразования сейчас крайне необходимы и для решения этой задачи я сформулировал проект развития в трех основных областях: построение инклюзивного общества, создание открытой экономики и программы социального обеспечения», — сообщил центральноафриканский лидер.

Фостен-Арканж Туадера поручил всем институтам республики посвятить себя улучшению индивидуальных свобод, принятию принципов благого демократического управления и укреплению социального капитала. Говоря об экономике, он призвал правительство взять обязательства по созданию лучшей деловой среды, благоприятных условий для развития бизнеса, качественной коммерческой инфраструктуры и современной экономики.

«Национальное собрание также должно работать над преумножением населения с помощью системы здравоохранения, доступной для наибольшего числа людей, над внедрением качественного образования. Руководствуясь этими столпами, мы должны предоставить центральноафриканской молодежи и женщинам возможность творить, внедрять инновации и проявлять себя», — подчеркнул президент.

Праздничные мероприятия и ликующие жители: как прошел День независимости в ЦАР
wikipedia.org  / Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

Глава государства отметил, что качественные преобразования в стране не происходят за один день и впереди много работы. Он также добавил, что официальный Банги должен оправдать ожидания партнеров и обеспечить сохранение их доверия, а для этого властям необходимо разработать дорожную карту для решения неотложных вопросов управления, борьбы с коррупцией, улучшения делового климата и правосудия.

«Несмотря на известные трагедии, превратности истории и угрозы, наша страна продолжает осознавать свою судьбу. Увы, разделение, трайбализм, кумовство, коррупция в качестве способов политического управления, очень быстро лишили нашу борьбу смысла. Мы все видели, к чему это привело: хроническая отсталость в социально-экономическом развитии, тысячи человеческих жизней, потеря государственной и частной собственности, массовые перемещения населения, сопровождающиеся острыми гуманитарными кризисами», — заключил Фостен-Арканж Туадера.

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