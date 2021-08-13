Праздничные мероприятия и ликующие жители: как прошел День независимости в ЦАР

Каждый год 13 августа жители Центральноафриканской Республики отмечают День независимости. В столице и других крупных городах страны проходят народные гуляния, культурные мероприятия и военные парады.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о том, как сформировалась страна, когда получила независимость, а главное — об актуальной обстановке.

Немного истории

Центральноафриканская Республика одно из самых малонаселенных государств Черного континента. Из-за того, что оно не имеет выхода к морю и находится на достаточном удалении от береговой линии, западные колониальные державы пришли на ее территорию довольно поздно — в конце XIX века.

Французы и бельгийцы начали появляться в регионе в 1884 году. Через пять лет Париж основал там форт «Банги», а прилегающую к нему территорию назвали «Убанги-Шари». Расширение этой области произошло в 1903 году и спустя еще 12 лет ее отделили от соседнего Чада.

По результатам Второй мировой войны колонии Пятой республики получили больше политических прав и уже 1 декабря 1958 года область переименовали в Центральноафриканскую Республику. Независимость страна получила 13 августа 1960 года.

Однако для многих жителей именно 1 декабря 1958 года символизирует избавление от французского влияния и даже в 2020 году в этот день впервые состоялся военный парад.

«Мы единственные, кто празднует независимость дважды в год», — подчеркнул профессор истории и исследователь Университета Банги, бывший министр национального и высшего образования Бернард Симити.

60 лет независимости

Жители Черного континента, особенно франкоязычные, отмечают День независимости по-разному. Обстоятельства избавления от колониальных правительств у всех отличаются.

«Сегодня, 13 августа 1960 года, в полночь, во имя естественного права человека на свободу, равенство и братство, я торжественно провозглашаю независимость Центральноафриканской Республики», — заявлял в свое время бывший президент ЦАР Дэвид Дако (занимал пост с 1960 по 1966 годы — Прим.ФАН).

Тогда народное ликование охватило всю страну, на улицах городов люди пели и танцевали, повторяли фразу «Хотите независимости? Возьмите ее!», брошенную Шарлем Де Голлем 26 августа 1958 года во время массовых протестов африканцев в Дакаре. Вот только эти слова имели последствия, к которым жители континента не были готовы.

Спустя 60 лет, когда африканцы каскадом отмечают обретение независимости (1 августа Бенин, 3 августа Нигер, 5 августа Буркина-Фасо, 7 августа Кот-д'Ивуар, 11 августа Чад, 13 августа ЦАР, 15 августа Республика Конго, 17 августа Габон), мировое сообщество наблюдает удручающее зрелище: жизнь рядовых граждан в бывших колониях Франции и Бельгии оставляет желать лучшего — повсеместная нищета, низкий уровень медицины, отсутствие перспектив на будущее, разгул преступности, терроризма и множество других проблем.

По этой причине многим лидерам приходится прибегать к помощи армии бывшей колониальной державы, что вновь делает страны сателлитами Парижа. Однако в отличие от других государств континента, в последние годы Центральноафриканская республика демонстрирует удивительные рост и развитие практически всех секторов жизни.

Во многом это стало возможным благодаря грамотным решениям, принимаемых действующим президентом Фостеном-Арканжем Туадера. По его мнению, процветание республики может быть эффективным только в том случае, если государственная политика выстраивается с упором на жителей страны и взаимодействие с международными партнерами, как например, Россией.

С поистине общенациональным праздником жителей ЦАР поздравили популярные блогеры, журналисты и общественные деятели. Так, спортсмен Юлиан Куда пожелал стране скорейшего процветания.

Сотрудники информационного издания «Bangui-24» поздравили с праздником бойцов правительственной армии (FACA), полицейских, сотрудников жандармерии, чиновников, правительство республики, союзников ЦАР и, конечно же, центральноафриканский народ.

К ним присоединились коллеги из Bangui news, написавшие, что республика богата культурой, а также человеческими и природными ресурсами.

«С Днем Независимости каждого гражданина этой прекрасной страны. Мы гордимся тем, что мы центральноафриканцы», — написали сотрудники СМИ.

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Группа общественных активистов по случаю Дня независимости выразила отдельную благодарность главе государства:

«Большое спасибо, господин президент, за ваши значительные усилия по достижению мира на территории республики. С праздником!»

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Политический аналитик Серж Амаду также поздравил соотечественников с важным событием и призвал их сплотиться ради строительства прекрасного будущего.

Bonne fête d'indépendance à tout les centrafricains du monde. levons nous et bâtit notre beau pays car l'enemi de la paix de la destruction est déjà tomber. La RCA pays de mes ancêtres et de mes parents le développement t'appelle lève toi. Vive la RCA le pays de Zo kwe Zo pic.twitter.com/KveAh2QdD5 — Serge Amadou (@serge_amadou) August 13, 2021

Журналисты Centrafrique-Info в официальном Twitter-аккаунте пишут:

«В этот день завершились тирания и угнетение, а вместо этого зажглось пламя свободы, нашей свободы. С Днем Независимости, центральноафриканцы!»

#Centrafrique #liberté #indépendance

Ce jour a vu briser la tyrannie et l’oppression, ce jour a vu allumer la flamme de la liberté, notre liberté.



Bonne Fête de l'Indépendance à tous les Centrafricains! pic.twitter.com/O0GZQa4eBX — Centrafrique-Info (@RCA_Info) August 13, 2021

Военный парад

К 61 годовщине обретения независимости власти ЦАР провели военный парад в лагере Кассай — традиционном месте проведения масштабных национальных торжеств, сообщает RCA Actualites на странице в Facebook.

Походная колонна состоит из ровных «коробок» подразделений Национальной армии (FACA), полиции, жандармерии и отдельных специальных военизированных формирований. Все облачены в новую, выглаженную униформу, головы обращены к трибунам, четкие и слаженные движения — сразу видно, что их подготовкой занимались инструкторы из России.

По мнению сотрудников ресурса Bangui Matin, главной темой сегодняшнего дня является «Человек, защищающий нацию и его оружие».

На параде побывал и общественно-политический наблюдатель, правовед Фернанд Нгомо, который также высоко оценил усилия властей, предпринятые в рамках реформы сектора безопасности республики.

Сплочение населения

Помимо парада, в ЦАР провели и другие торжества.

«Как гражданин Центральноафриканской республики я отмечаю сегодня годовщину независимости моей страны. И, конечно, я буду там развлекаться. Да здравствует ЦАР! Да здравствует мир!» — написал Нгомо и пригласил соотечественников присоединиться к нему.

Un évènement à l’occasion de l’#Independence de la #Centrafrique

En tant que citoyen centrafricain, je fête aujourd'hui l'anniversaire de l'indépendance de mon pays.

J’y vais m'amuser certainement

Vive la RCA ! vive la paix ! pic.twitter.com/7aqAsHyf47 — Fernand Ngomo (@ngomo_f) August 13, 2021

Зазывали на торжества и сотрудники национального информационного агентства Centrafrique Info:

«Nguia ti Ndara — культурное мероприятие по укреплению мира и социальной сплоченности во Дворце спорта».

#Centrafrique



«Nguia ti Ndara», un évènement culturel pour consolider la paix et la cohésion sociale au palais de l’Omnisports de #Bangui. pic.twitter.com/feef4LiARn — Centrafrique-Info (@RCA_Info) August 13, 2021

В программу вошли выступления местных и приглашенных коллективов танцоров, музыкантов и рассказчиков национальных сказок, в общей сложности 22 коллектива. Кроме того, центральноафриканцы могли увидеть работы художников.

«Обращаюсь ко всей Центральноафриканской Республике, я хочу сказать, что мне приятно участвовать в этом празднике культуры и искусства по случаю Дня независимости моей страны. Спасибо нашим партнерам, которые всегда здесь, Российской Федерации и Руанде за помощь и поддержку. А также спасибо многим другим партнерам: тем, кто участвовал в организации многих мероприятий на этом празднике, кто позволяет гражданам быть счастливыми», — сообщил один из участников торжества.

Выступления прошли при активной поддержке министерства искусства, культуры и туризма, а также минспорта, молодежи и гражданского развития. Такой подход горожане оценили по достоинству.

«Я очень благодарю центральноафриканцев за то, что они приехали праздновать 61-ю годовщину независимости. Сегодня у меня действительно очень хорошее настроение, и я был рад видеть, как мои братья отмечают этот праздник. Большое спасибо, я желаю всего наилучшего Центральноафриканской Республике», — поделился впечатлениями юноша из ЦАР.

Рядовые центральноафриканцы по достоинству оценили культурную программу праздника. Блогер Эндрою Тан написал:

«Мне нравится событие! Да здравствует ЦАР!».

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Аналитик, исследователь политических процессов в Африке Серж Амаду поблагодарил власти за «прекрасную инициативу и попытку сплотить население».

Nous remercions notre frère pour cette belle initiative, et merci à tous ceux qui ont participé à cette grande fête.#IndependenceDay #Centrafrique #Afrique pic.twitter.com/WHBzr6IgJM — Serge Amadou (@serge_amadou) August 13, 2021

Независимый журналист Рафаэль Малунгу отметил, что организаторам удалось завлечь огромное количество зрителей.

«Люди продолжают приходить, атмосфера радости и сплоченности!» — написал он.

La Fête de l'Indépendance au Palais Omnisports????????



Les gens continuent à venir, l'atmosphère de joie et de cohésion ! pic.twitter.com/BfQM61e0Yd — Raphaël Maloungou (@CentroRaphael) August 13, 2021

Поздравления от россиян

Поздравления с Днем независимости центральноафриканцы принимали и от представителей Российской Федерации. Так, глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов отметил мужество и отвагу местного населения.

«Я и мои коллеги — инструкторы, работающие в ЦАР, обучающие защищать народ республики, искренне поздравляем с этим праздником каждого жителя. Те, кто прошел сквозь ад, войну и тиранию, знают, какое это счастье — быть свободным. Вы отвоевали свою страну и храните ее с достоинством и доблестью. О подвиге, который вы совершили в этом году, знает весь мир!» — написал представитель отечественных инструкторов.

Aujourd'hui, la République centrafricaine célèbre l'un des jours fériés les plus importants : le jour de la Fête de l'Indépendance! pic.twitter.com/qderK6nLRM — Officiers Pour La Sécurité Internationale (@OfficiersSI) August 13, 2021

От лица всех россиян он также пожелал африканскому народу стойкости и добавил, что каждый центральноафриканец должен и будет чувствовать себя в безопасности на родной земле.

Помощь союзников

В этот день Центральноафриканская Республика не только принимает поздравления, но и вспоминает те страны, которые оказали неоценимую помощь в борьбе за сохранение национальной безопасности государства. К примеру, блогер Жулиан Коуда поблагодарил партнеров ЦАР за сохранение мира.

Похожий пост опубликовала Джессика Перес, выразившая благодарность государствам-партнерам, помогающим официальному Банги стабилизировать обстановку и выбраться из кризиса.

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В свою очередь независимый центральноафриканский журналист, политический наблюдатель и бывший чиновник Рафаэль Малунгу заявил, что мечта отцов-основателей ЦАР была не выдумкой воображения, а необходимостью.

«Огромное спасибо всем, кто поддержал нашу молодую нацию в борьбе за мир и свободу», — написал он.

Le rêve centrafricain, celui de nos pères fondateurs, n’était pas une invention de l’imagination, mais une nécessité réelle et sacrée.



Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu notre jeune nation dans notre combat pour la paix et la liberté ! pic.twitter.com/h8AcEkesgp — Raphaël Maloungou (@CentroRaphael) August 13, 2021

Речь президента

Официальное поздравление прозвучало и от президента страны Фостен-Арканж Туадера. В обращении к нации он заявил, что 13 августа 1960 года была свергнута тирания Франции, после чего в стране зажглось пламя свободы.

«Страна обрела независимость и это событие, провозглашенное президентом Дэвидом Дако, ознаменовало кульминацию долгой борьбы наших предков за свободу, достоинство, уважение, самоопределение, неотъемлемое право на жизнь, и, прежде всего, новую эпоху полную надежд. В тот день мы отбросили грязь, накопленную за столько лет издевательств и лишения идентичности. Мы объявили всему миру, что центральноафриканская мечта, мечта наших отцов-основателей — это не плод воображения, а реальная и священная необходимость», — говорится в обращении главы государства.

Напомнил президент и о мужестве всех жителей ЦАР, погибших в неравной борьбе с угнетением, рабством и предательством международного сообщества. Вера в таких людей, по мнению Туадера, поможет нации преодолеть трудные времена и вызовы, которые еще будут возникать на пути ее развития.

facebook.com / @La Renaissance

Общенациональный диалог станет подходящей возможностью для изгнания из страны всех недоброжелателей и эмиссаров Запада, мешающих развитию страны.

«Я также призываю всех к терпимости, постоянным консультациям и диалогу, гарантирующему национальное единство, мир и безопасность, которые сильно пошатнулись в последние десятилетия. Преобразования сейчас крайне необходимы и для решения этой задачи я сформулировал проект развития в трех основных областях: построение инклюзивного общества, создание открытой экономики и программы социального обеспечения», — сообщил центральноафриканский лидер.

Фостен-Арканж Туадера поручил всем институтам республики посвятить себя улучшению индивидуальных свобод, принятию принципов благого демократического управления и укреплению социального капитала. Говоря об экономике, он призвал правительство взять обязательства по созданию лучшей деловой среды, благоприятных условий для развития бизнеса, качественной коммерческой инфраструктуры и современной экономики.

«Национальное собрание также должно работать над преумножением населения с помощью системы здравоохранения, доступной для наибольшего числа людей, над внедрением качественного образования. Руководствуясь этими столпами, мы должны предоставить центральноафриканской молодежи и женщинам возможность творить, внедрять инновации и проявлять себя», — подчеркнул президент.

wikipedia.org / Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

Глава государства отметил, что качественные преобразования в стране не происходят за один день и впереди много работы. Он также добавил, что официальный Банги должен оправдать ожидания партнеров и обеспечить сохранение их доверия, а для этого властям необходимо разработать дорожную карту для решения неотложных вопросов управления, борьбы с коррупцией, улучшения делового климата и правосудия.