Пластырь с микроиглами против облысения создали в Китае

Пекин, 13 августа. Недостаточное кровоснабжение фолликул волоса является причиной облысения у мужчин. Китайские ученые из Чжэнцзянского университета нашли способ предотвратить этот процесс.

Химический элемент церий способен сдерживать окислительные процессы в коже. Ученые задались вопросом, как доставить целебное вещество в нужное место. Решением стал растворимый пластырь из гиалуроновой кислоты с микроиглами, в которых и содержатся частички церия, передает издание European Pharmaceutical Review.

Исследователи опробовали свое изобретение на мышах. Грызунов побрили налысо и в течение времени следили за ростом их волос. У части животных этот процесс стимулировали специальным пластырем. Результаты показали, что разработка действительно ускоряет процесс роста волос.

Корейские ученые ранее заявили, что бороться с облысением можно при помощи масла тыквенных семечек. Ежедневный прием капсул в течение полугода стимулирует рост волос.