АТОР: круизные лайнеры в Черном море продолжают работу

Москва, 13 августа. Вопреки плохим погодным условиям и ливням круизное судоходство в Черном море пока не изменило своих планов. Об этом заявили в Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

Введенный в некоторых регионах режим чрезвычайной ситуации также не повлиял на судоходные маршруты в акватории Черного моря. Один из лайнеров организации «Водоходъ» запланировал рейс до Ейска, после чего отправится вдоль побережья до порта Кавказ.

Неблагоприятные погодные условия накрыл южные регионы Российской Федерации. В частности, в Керчи подтопила дома, и сотрудники МЧС эвакуируют горожан из аварийных зон.