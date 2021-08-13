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АТОР: круизные лайнеры в Черном море продолжают работу
Общество
АТОР: круизные лайнеры в Черном море продолжают работу
wikipedia.org  /  kees torn - SMIT ELBE/CC BY-SA 2.0

Москва, 13 августа. Вопреки плохим погодным условиям и ливням круизное судоходство в Черном море пока не изменило своих планов. Об этом заявили в Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

Введенный в некоторых регионах режим чрезвычайной ситуации также не повлиял на судоходные маршруты в акватории Черного моря. Один из лайнеров организации «Водоходъ» запланировал рейс до Ейска, после чего отправится вдоль побережья до порта Кавказ.

Неблагоприятные погодные условия накрыл южные регионы Российской Федерации. В частности, в Керчи подтопила дома, и сотрудники МЧС эвакуируют горожан из аварийных зон.

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крым атор судоходство
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