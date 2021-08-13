Американские ученые обнаружили новые побочные эффекты COVID-19

Москва, 13 августа. Люди, переболевшие COVID-19, становятся менее восприимчивы к холоду и физической боли. Такое открытие сделали ученые из Appalachian State University.

В эксперименте приняли участие 30 человек от 21 до 22 лет. Некоторая часть из них имела положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию, остальные были здоровы. По итогам исследований выяснилось, что у переболевших COVID-19 восприимчивость к болезненным ощущениям и холоду оказалась слабее.

На этом исследование не заканчивается. Ученые продолжают изучать продолжительность действия побочных эффектов на нервную систему и гемодинамику человеческого организма.

Недавно врач и телеведущий Александр Мясников сделал прогноз по поводу будущего коронавируса. Он выразил мнение, новые штаммы будут появляться постоянно, и людям придется жить с COVID-19 все время.