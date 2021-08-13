Киев обратился к философии Ганди, продумывая новый план по «возвращению» Крыма

Киев, 13 августа. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил очередной план Киева по «возвращению» Крыма, на этот раз процитировав автора философии ненасилия Махатму Ганди.

Во время общения с прессой Кулеба использовал афоризм, который приписывают индийскому политическому деятелю Махатме Ганди, идеологу движения за независимость Индии от Великобритании.

«Как говорил Махатма Ганди, «сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете». Россия успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей — активно с нами борется», — заявил украинский дипломат, добавив, что на «четвертой стадии» полуостров якобы войдет в состав Украины.

Очередное заявление о «возвращении» полуострова Кулеба сделал в преддверии запуска так называемой «Крымской платформы». Саммит состоится 23 августа. Приглашения получили ряд государств, в том числе США, Турция, Великобритания, Канада, страны ЕС. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отказались от участия в мероприятии. США на саммите будет представлять секретарь американской администрации. Не примет участия в «платформе» и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Министр иностранных дер России Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».