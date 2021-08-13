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ООН призвала «Талибан» прекратить захват Афганистана
Политика
ООН призвала «Талибан» прекратить захват Афганистана
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Брюссель, 13 августа. Захват власти военным путем приведет Афганистан к полной изоляции и гражданской войне на территории страны. С таким заявлением выступил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Ситуация в стране выходит из-под контроля. В прошлом месяце, по данным ООН, в результате боевых столкновений было убито около 1 тыс. человек. Примерно 241 тыс. были вынуждены оставить свои дома.

«Генеральный секретарь ООН также указал, что в стране переполнены больницы, начинает ощущаться нехватка еды и медикаментов, уничтожаются мосты, дороги, школы и больницы», — заявил Гутерреш.

«Талибан»1 (движение, запрещенное в России) продолжает захватывать Афганистан. Очередным городом, перешедшим под контроль боевиков, стал город Таринкот.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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