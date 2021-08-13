Власть талибов или мирные переговоры: что ждет Афганистан в ближайшее время

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Радикальное движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) продолжает продвижение по территории Афганистана. По последним данным, боевики захватили уже 18 провинций из 34. Ситуация в стране меняется крайне стремительно, и счет идет уже не на дни, а на часы. Радикальные исламисты находятся всего в 50 км от Кабула.

Международная редакция ФАН обсудила с экспертами текущую обстановку в Исламской Республике и выяснила, каких новостей из Афганистана стоит ожидать в ближайшие недели.

Федеральное агентство новостей /

Марш-бросок «Талибана»

За минувшие сутки талибы захватили 9 провинциальных центров. Среди них — Кандагар и Герат, второй и третий по величине города страны, соответственно. Кандагар, расположенный на юге страны, на протяжении нескольких недель находился в осадном положении. Многие специалисты считают его падение началом конца для правительства страны, поддерживаемого США.

Помимо двух крупных населенных пунктов, в руках радикалов оказался Лашкаргах — столица провинции Гильменд, также известной своими маковыми полями. Именно в этой области в 2003 году развернулись наиболее ожесточенные бои между силами стран НАТО и талибами.

Associated Press: "Taliban press advance after capturing 2 major Afghan cities" https://t.co/bfNBhASmXV — Evan Kohlmann (@IntelTweet) August 13, 2021

При этом в последнем заявлении «Талибана» утверждается, что переход новых территорий под контроль радикальных исламистов — это «знак популярности и принятия движения населением», потому что силой подобного результата не достичь. В пресс-релизе говорится, что всем сотрудничавшим с Кабулом и НАТО будет дарована амнистия, а никакого ущерба инфраструктуре нанесено не будет.

Таким образом, боевики обещают, что с их приходом привычная жизнь продолжится, частной собственности не грозит никакая опасность, а иностранные дипломаты будут защищены. Прошлый опыт у людей, правда, был несколько иным.

اعلامیه امارت اسلامی در مورد اوضاع و تحولات اخیر کشور https://t.co/tXEsSq4WP1 pic.twitter.com/U47aKsRvpM — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 13, 2021

Как отметил военный эксперт и автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью ФАН, представители «Талибана» еще в июле заявляли о вероятности захвата Афганистана в течение двух недель, то есть сроки в теории выдерживаются.

«Как показывает практика, большинство военных и ополченцев абсолютно не горят желанием воевать. «Талибан» использует тактику отправки в города переговорщиков, которые заключают сделки с местными старейшинами. Некоторые губернаторы и начальники полиции сами переходят на сторону талибов, в других случаях объявляется нейтралитет. Фактически мы наблюдаем рассыпание государственного аппарата. Пока что нет никаких признаков того, чтобы правительство преломило эту тенденцию», — сказал эксперт.

Warlord Ismail Khan who has been fighting Taliban offensive against #Herat has been captured & is under house arrest. This is an opportunity for the Taliban to show that they mean to break the cycle of violence. Show him the mercy that the warlords didn't show them in the 2000s. pic.twitter.com/sLyGMUqJok — Asfandyar Bhittani (@BhittaniKhannnn) August 13, 2021

Борис Рожин считает, что официальный Кабул едва ли может рассчитывать на силы народных ополченцев в противостоянии с талибами.

«Есть полевые командиры, которые могли бы сплотить вокруг себя ветеранов войны. [Президент Афганистана Ашраф] Гани договорился с [маршалом и лидером Национального исламского движения Абдул-Рашидом] Дустумом, чтобы тот отправился воевать в Мазари-Шариф. В Герате была сделана ставка на боевиков [экс-полевого командира моджахедов] Исмаил Хана, однако сегодня утром (13 августа — прим. ред.) он сдался и получил гарантии неприкосновенности. Вместе с тем сдались, по другим данным, попали в плен несколько тысяч военных, ополченцев. То есть фактически полностью рассыпалась силовая структура, на которую делали ставку в Герате. Слишком мало людей, мотивированных воевать с талибами», — отметил автор Telegram-канала Colonelcassad.

The Taliban captured Afghanistan's 2nd and 3rd largest cities and now controls most of the country — including a city 50 miles from Kabul.



As the U.S. withdraws from its 20-year occupation, the Taliban has displaced almost 400,000 people, with 1,000+ civilians killed this month. pic.twitter.com/t5EVDn2lsg — AJ+ (@ajplus) August 13, 2021

Эксперт Центра изучения современного Афганистана и глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью ФАН в свою очередь отметил, что захват крупных городов «Талибами» укладываются в общую канву успешных боевых действий, которые проводили боевики на протяжении нескольких месяцев.

«Армия Афганистана, несмотря на двадцатилетнюю историю подготовки со стороны США, оказалась недееспособной. Значительная часть современной военной техники, которая была им поставлена, сейчас фактически оказалась лежащей мертвым грузом. Несмотря на огромную численность, афганской армии она оказалась рассеяна. А в последнюю неделю приходят многочисленные сообщения о переходе на сторону боевиков целых подразделений» — прокомментировал обстановку в стране эксперт.

Kunduz became the first major city in Afghanistan to be overtaken by the Taliban since their military offensive began in May. https://t.co/KCx488p94X pic.twitter.com/tR1QJ4mThr — The New York Times (@nytimes) August 8, 2021

Рукой подать до Кабула

С учетом того, что 13 августа «Талибан» взял под контроль город Пули-Алам, расположенный всего в 50 км от Кабула, правительство Исламской Республики близко к полному краху. Это признают даже в США.

Американская разведка ухудшила свой прогноз на фоне растущих успехов «Талибана» в Афганистане. Источник канала CNN сообщил, что американские военные допускают изоляцию города талибами в ближайшие 30–60 дней. По оценке другого анонимного чиновника, падение столицы может произойти в течение 90 дней.

"Such a collapse would represent a stunning defeat after the United States' costly two-decade military campaign in Afghanistan." https://t.co/F3Kri7D0S3 — Ryan Struyk (@ryanstruyk) August 11, 2021

Борис Рожин предположил, что Кабул может перейти под контроль «Талибана» уже на третьей или четвертой неделе августа, а для захвата оставшихся крупных городов террористическому движению может понадобиться всего 3-5 дней.

«В Кабуле еще есть определенное количество войск, полицейских и силовиков, которые могут держать оборону. Однако даже в случае внешней поддержки, которая очень ограничена, возникает вопрос, как правительство Гани намерено содержать то, что осталось от государства. Оно потеряло погранпереходы, возможность собирать налоги и даже деньги от маковых плантаций. Если не к концу августа, то в сентябре все (захват столицы) уже закончится», — рассказал собеседник ФАН.

По мнению эксперта, падение Кабула в том или ином виде является неминуемым, а США и другие страны НАТО уже смирились с тем, что «Талибан» возьмет на себя управление Афганистаном.

#UPDATE The Taliban took over Herat, Afghanistan's third-largest city, and also seized another key district capital just 150 kilometres (95 miles) from Kabulhttps://t.co/X1diTYTuPw pic.twitter.com/v6eA04lZ6L — AFP News Agency (@AFP) August 12, 2021

Никита Мендкович в то же время считает, что бои за столицу и ее окрестности развернуться в сентябре, а террористическое движение будет встречено сопротивлением местных жителей. По его словам, в окрестностях Кабула проживает субэтническая группа, известная как «Кабули», у которой непростые отношения с «Талибаном» и южными пуштунами. Представители этой группы могут стать определенным резервом, который будет вести военные действия по обороне города.

«На текущий момент не захвачен еще Мазари-Шариф — основной хаб, через который зарубежные спонсоры снабжают афганскую военную группировку. Поэтому в ближайшее время Кабул продержится. Хотя есть и другие мнения. Например, США опасаются резкого появления боевиков в черте города, поэтому они перебросили несколько батальонов, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию сотрудников своего посольства», — отметил эксперт в интервью ФАН.

The Pentagon is deploying an additional 3,000 troops into Afghanistan to assist the evacuation of American and Afghan personnel amid sweeping Taliban advances across the country https://t.co/UohnbVQDot by @JM_Szuba — Al-Monitor (@AlMonitor) August 13, 2021

Вопрос об эвакуации дипмиссий

Заявления об эвакуации дипломатов из Кабула звучат в последнее время все чаще. Так, стало известно, что Дания и Норвегия решили закрыть свои посольства в столице Исламской Республики и вывезти сотрудников из страны. Кроме того, СМИ сообщают о намерении Канады и ряда других государств эвакуировать работников своих посольств.

В то же время посольство России в Кабуле к такому сценарию не готовится и даже не рассматривает возможности вывоза своих дипломатов.

Canada to send special forces to Afghanistan to close embassy in Kabul, official says https://t.co/stzTP6AvZF — Ted Kemp (@TedKempCNBC) August 13, 2021

По мнению Бориса Рожина, работники дипломатического представительства РФ в Кабуле не намерены покидать страну, так как официальная Москва не связана с «оккупационными силами» Афганистана.

«Беспокоиться надо, конечно же, гражданам тех стран, которые оккупировали Афганистан с 2001 года и совершали на его территории военные преступления. Речь в первую очередь о США, Великобритании и Австралии, — отметил собеседник ФАН.

Он также добавил, что представители «Талибана» ездят в Пекин, Москву, Тегеран, договариваются о возможности признания и готовности выполнить необходимые требования для легализации. В то же время сохранение посольства в Кабуле является своеобразным тестом на адекватность, считает эксперт.

«Я думаю, что «Талибан» и его политическое руководство сейчас не заинтересовано в прямом конфликте с Китаем, Ираном или Россией. Талибы будет стремиться к легализации и выстраиванию рабочих отношений со странами, не входящими в западный альянс. Среди государств НАТО талибы могут развивать отношения разве что с Турцией, которая хочет закрепиться в этой стране. Однако «Талибан» уже ясно дал понять, что если это произойдет без договоренности с ним, то Турция будет рассматриваться как враждебное государство», — отметил Рожин.

Taliban leaders are willing to meet Turkey's President Erdogan “under the right circumstances” to discuss the Afghanistan crisis, a spokesman for the group told MEE https://t.co/rfVTdmk1fj — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 12, 2021

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в свою очередь считает, что российские дипломаты остаются в Кабуле, чтобы, пусть даже с риском для себя, обеспечить мирный процесс и избежать кровавого штурма столицы.

«Москва надеется остановить войну и усадить стороны за стол переговоров, даже если потребуются серьезные уступки со стороны официального Кабула, вплоть до капитуляции. Но это лучшая альтернатива с точки зрения безопасности рядового населения, поскольку мы видим, что война властями Афганистана уже проиграна», — считает он.

Evacuation of Russian Embassy in Kabul not considered, envoy says: https://t.co/DZaoBTjE1f pic.twitter.com/x3UBvVnDhs — TASS (@tassagency_en) August 13, 2021

О перспективах власти «Талибана»

Говоря о перспективах «Талибана», Борис Рожин отметил, что это движение в будущем ждет легализация. Это связано с тем, что его представители уже ведут переговоры с Китаем, Россией, Пакистаном и другими странами. Некоторые государства выжидают падения режима Ашрафа Гани, после чего они будут готовы выстраивать отношения с «новым »Афганистаном, считает эксперт.

«После того, как «Талибан» захватит страну, последует череда признаний со стороны арабских и мусульманских стран. В числе этих государств, по-видимому, окажутся Пакистан, Иран и, возможно, монархии Персидского залива. Активно ведутся переговоры с Китаем, который выдвигает особые требования для признания движения — борьба с «Исламской партией Туркестана» (террористическая организация запрещена в РФ — прим. ред.) и разрыв отношений с другими радикальными группировками. Все это — в обмен на то, что Китай будет вкладывать деньги в восстановление Афганистана», — отметил собеседник ФАН.

Россия заняла выжидательную позицию в отношении «Талибана». По мнению эксперта, если боевики сдержат свои обещания и не будут расширять экспансию в Среднюю Азию, на следующих переговорах речь уже будет идти о признании Москвой этого движения.

Как отмечает Борис Рожин, РФ надеется, что «Талибан» перестанет вести экстремистскую деятельность, воздержится от сотрудничества с террористическими группировками и продолжит борьбу с «Исламским государством»1 (ИГ1, террористическая организация запрещена в РФ) на своей территории. В целом, по словам эксперта, Москва может признать «Талибан» в ближайшие два года.

China claims the Taliban is a 'pivotal' force for a 'peaceful reconciliation' in Afghanistan https://t.co/rW4IjUjEnH — CapX (@CapX) August 12, 2021

Эксперт Никита Мендкович напомнил, что в этом году «Талибан» захватил территории, которые не контролировал даже в 90-е года. Именно поэтому движение может стать единоличной властью в стране, а диалог с ним вынуждены будут вести многие государства.

«Я напомню, что в 2000 году США, собственно, уже заключили с талибами договор, на основании которого Штаты должны вывести войска из страны. Я думаю, что диалог возможен. Более того, он может быть безальтернативен», — предположил собеседник ФАН.

After seizing Kandahar, Herat and Helmand, the Taliban ready their march on Kabul. My latest from the Afghan capital that may become besieged in days. https://t.co/XgO6z1l45W — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 13, 2021

Ашраф Гани — вне игры

На фоне продвижения «Талибана» и массового перехода военных на сторону боевиков крайне шатким становится положение нынешнего президента страны Ашрафа Гани.

Эксперт Борис Рожин напомнил, что талибы ранее заявляли о недопустимости проведения переговоров с правительством Афганистана, пока его возглавляет Гани. По мнению собеседника ФАН, действующего лидера Исламской Республики уже сейчас можно вычеркивать из политической жизни страны: он не вписывается в планы других государств, а также не получает реальную военную поддержку. Таким образом, будущее Афганистана уже не будет связано с его участием и влиянием.

Afghanistan: Ghani rallies warlords in the battle for Mazar-i-Sharif https://t.co/PemwZd3Ssz — The Independent (@Independent) August 12, 2021

Востоковед Никита Мендкович также считает, что в военном отношении правительство Гани обречено на крах, и в его интересах — начало переговоров о передачи власти и выезде из страны лидеров нынешнего режима.

«О коалиционном правительстве речь шла два-три месяца назад. Сейчас, скорее всего, «Талибан» потребует передать ему всю полноту власти, поскольку он контролирует большую часть страны. Официальный Кабул традиционно опаздывает, отстает от повестки и обсуждает компромиссы, которые были «выложены на стол» год или полгода назад», — резюмировал собеседник ФАН.

Становится очевидно, что правительству Афганистана осталось недолго, а переход власти «Талибам» уже необратим. Действующему президенту Ашрафу Гани, вероятно, все же придется передать власть радикальному движению. Более благородно по отношению к своему народу текущий лидер страны поступить уже не может — все шансы упущены. Если процесс трансформации состоится мирным путем, то, возможно, удастся обойтись без катастрофических потерь среди мирного населения. Впрочем, выступая сегодня с речью к народу Гани заявил, что отказывается уйти в отставку, даже после давления со стороны США.

1 Организация запрещена на территории РФ.