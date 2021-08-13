Петербургский «Зенит» может приобрести игрока сборной Чили

Санкт-Петербург, 13 августа. Руководство петербургского «Зенита» рассматривает возможность приобретения полузащитника сборной Чили по футболу Пабло Гальдамеса.

Сам футболист хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Италии, однако в Серии А пока нет клубов, заинтересовавшихся возможностью приобретения полузащитника. Гальдамес готов рассмотреть предложение сине-бело-голубых, однако пока не может принять решение о переезде в Россию, сообщает Centotrentuno.

Ранее стало известно, что салфетку со слезами форварда сборной Аргентины Лионеля Месси продают за 1 млн долларов.Футболист дал прощальную пресс-конференцию по случаю ухода из «Барселоны».