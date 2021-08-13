Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 22:45
22:41
Общество
АТОР: круизные лайнеры в Черном море продолжают работу
22:41
Политика
ООН призвала «Талибан» прекратить захват Афганистана
22:24
Балканы
Запад превращает «геноцид в Сребренице» в повод для ликвидации Республики Сербской
22:21
Общество
Американские ученые обнаружили новые побочные эффекты COVID-19
22:13
Ближний Восток
Власть талибов или мирные переговоры: что ждет Афганистан в ближайшее время
22:02
Политика
Киев обратился к философии Ганди, продумывая новый план по «возвращению» Крыма
21:37
Общество
В Московской области пройдет первый в мире Детский авиационно-космический салон
21:30
Экономика
«Местечковый национализм»: Толстой оценил враждебные акции против русских
21:29
Армия
Пентагон высылает подкрепления в Афганистан
21:27
Общество
В Московской области назвали самые популярные у туристов усадьбы
Все новости

Петербургский «Зенит» может приобрести игрока сборной Чили

  /   Обновлено: 13 августа 2021 21:23
Спорт
Петербургский «Зенит» может приобрести игрока сборной Чили
ТАСС  /  DOLORES OCHOA / POOL

Санкт-Петербург, 13 августа. Руководство петербургского «Зенита» рассматривает возможность приобретения полузащитника сборной Чили по футболу Пабло Гальдамеса.

Сам футболист хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Италии, однако в Серии А пока нет клубов, заинтересовавшихся возможностью приобретения полузащитника. Гальдамес готов рассмотреть предложение сине-бело-голубых, однако пока не может принять решение о переезде в Россию, сообщает Centotrentuno.

Ранее стало известно, что салфетку со слезами форварда сборной Аргентины Лионеля Месси продают за 1 млн долларов.Футболист дал прощальную пресс-конференцию по случаю ухода из «Барселоны».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Петербургский «Зенит» может приобрести игрока сборной Чили
Зенит трансферы гальдамес сборная чили
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru