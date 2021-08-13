Банги, 13 августа. Корреспонденты издания Afrique Média узнали у жителей Банги, как они оценивают текущее сотрудничество между ЦАР и Россией. Граждане считают такую кооперацию взаимовыгодной и обнадеживающей на дальнейшее развитие государства.

По сравнению с западными партнерами, которые только дестабилизировали страну, россияне способствуют восстановлению порядка и стабильности. Отечественные инструкторы помогли обучить и реформировать армию. Население республики также оценило российские инвестиции в различных сферах, которые укрепляют экономику государства.

Аналитики Afrique Média заметили, что, несмотря на отчеты экспертов ООН, центральноафриканцы твердо уверены в пользе от сотрудничества с Москвой. Деятельность миротворческих организаций не вызывает доверия ни у руководства республики, ни у обычных граждан.

Тем временем армия страны при консультативной поддержке российских инструкторов значительно повысила профессиональный уровень. Это позволило решить острые проблемы с восстановлением нацбезопасности. Жители видят конкретный результат и поэтому симпатизируют России.

«Я думаю, что россияне находятся здесь, чтобы защитить нас. И они прилагают много усилий, чтобы сделать это. Благодаря им мы сейчас живем в мире. В стране много предателей, но с помощью инструкторов мы восстанавливаем стабильность и безопасность. Я ожидаю, что с присутствием русских боевики исчезнут», — заявил один из респондентов.

Ранее журналисты издания Le Potentiel Centrafricain поддержали отечественных инструкторов на фоне западной медиакампании против сотрудничества России и ЦАР.