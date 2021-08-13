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Барбара Брыльска ответила Охлобыстину, который по ошибке назвал ее свиньей
Шоу-бизнес
Барбара Брыльска ответила Охлобыстину, который по ошибке назвал ее свиньей
Global Look Press  /  Viktor Chernov

Москва, 13 августа. Актер и бывший священник РПЦ Иван Охлобыстин недавно запутался в фамилиях двух известных женщин и по ошибке оскорбил звезду фильма «Ирония судьбы» Барбару Брыльску.

Охлобыстин стал новым гостем YouTube-шоу Дианы Кади, где с ним и произошла ужаснейшая оплошность. Артист эмоционально высказывался о словах скандальной журналистки Божены Рынски, которая написала жесткий пост в соцсетях о смерти россиян в Сирии. Однако бывший представитель РПЦ в разговоре с ведущей шоу перепутал фамилию Рынски с фамилией польской и советской актрисы Барбары Брыльской.

«Барбара Рыльска (актер имел в виду "Рынска" — Прим. ред.) — со свиньей у меня ассоциация звуковая. Омерзительный персонаж», — заявил Охлобыстин.

После этого неожиданного и необоснованного оскорбления журналисты связались со звездой «Иронии судьбы». Однако, как оказалось, Барбары Брыльска не видела интервью Охлобыстина со скандальным заявлением в ее адрес. Актриса пришла в недоумение, когда корреспонденты рассказали ей о случившемся.

Но переживать из-за оскорблений бывшего священника РПЦ Брыльска не стала, пишет портал «Дни.ру». Артистка призналась, что даже ни разу не слышала об Охлобыстине, а мнение неизвестного человека ей попросту неинтересно.

Слова и заявления Ивана Охлобыстина часто вызывают массу споров, которые не прекращаются месяцами. Не так давно актер в своем Instagram-аккаунте порассуждал о личности советского вождя Иосифа Сталина.

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Все новости / Шоу-бизнес / Барбара Брыльска ответила Охлобыстину, который по ошибке назвал ее свиньей
охлобыстин рынска брыльска
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