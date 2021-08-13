Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 22:44
22:41
Общество
АТОР: круизные лайнеры в Черном море продолжают работу
22:41
Политика
ООН призвала «Талибан» прекратить захват Афганистана
22:24
Балканы
Запад превращает «геноцид в Сребренице» в повод для ликвидации Республики Сербской
22:21
Общество
Американские ученые обнаружили новые побочные эффекты COVID-19
22:13
Ближний Восток
Власть талибов или мирные переговоры: что ждет Афганистан в ближайшее время
22:02
Политика
Киев обратился к философии Ганди, продумывая новый план по «возвращению» Крыма
21:37
Общество
В Московской области пройдет первый в мире Детский авиационно-космический салон
21:30
Экономика
«Местечковый национализм»: Толстой оценил враждебные акции против русских
21:29
Армия
Пентагон высылает подкрепления в Афганистан
21:27
Общество
В Московской области назвали самые популярные у туристов усадьбы
Все новости

«Местечковый национализм»: Толстой оценил враждебные акции против русских

  /   Обновлено: 13 августа 2021 22:12
Экономика
«Местечковый национализм»: Толстой оценил враждебные акции против русских
Пресс-служба заместителя председателя ГД Петра Толстого

Москва, 13 августа. Любые проявления недружелюбного отношения к русским, которые проживают за рубежом, нужно расследовать. Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Такие действия будут отвечать не только интересам РФ, но и тем странам, где подобное отношение существует. Толстой так прокомментировал серию видеозаписей жителя Казахстана, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других людей сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить на государственном языке. При этом герои видео названы «фашистами» и «гастарбайтерами», передает «Царьград».

«Подобный «местечковый»национализм нужно пресекать на корню», — уверен Толстой.

Также вице-спикер предполагает, что ролики, в которых агрессивно относятся к русским, не столь популярны. Дело именно в самом прецеденте.

Ситуацию также оценил замруководителя администрации главы Казахстана Даурен Абаев. По его словам, граждане страны осуждают тех людей, которые не уважают русский язык.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / «Местечковый национализм»: Толстой оценил враждебные акции против русских
казахстан толстой русские
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru