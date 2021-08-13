«Местечковый национализм»: Толстой оценил враждебные акции против русских

Москва, 13 августа. Любые проявления недружелюбного отношения к русским, которые проживают за рубежом, нужно расследовать. Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Такие действия будут отвечать не только интересам РФ, но и тем странам, где подобное отношение существует. Толстой так прокомментировал серию видеозаписей жителя Казахстана, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что его и других людей сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить на государственном языке. При этом герои видео названы «фашистами» и «гастарбайтерами», передает «Царьград».

«Подобный «местечковый»национализм нужно пресекать на корню», — уверен Толстой.

Также вице-спикер предполагает, что ролики, в которых агрессивно относятся к русским, не столь популярны. Дело именно в самом прецеденте.

Ситуацию также оценил замруководителя администрации главы Казахстана Даурен Абаев. По его словам, граждане страны осуждают тех людей, которые не уважают русский язык.