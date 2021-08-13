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Бывший тренер «Спартака» Романцев не одобрил письмо ветеранов клуба
Спорт
Бывший тренер «Спартака» Романцев не одобрил письмо ветеранов клуба
Global Look Press  /  Alexander Wilf

Москва, 13 августа. Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев считает, что письмо, написанное легендами красно-белых, может только ухудшить ситуацию.

Ветераны московского клуба во главе с Евгением Ловчевым написали письмо президенту компании «Лукойл» Вагиту Алекперову с просьбой нормализовать обстановку в команде. Бывший главный тренер «Спартака», добившийся больших побед с клубом в середине 90-х и начале нулевых, Олег Романцев такую идею не одобрил.

«Не пойму только, как Алекперов может повлиять на Федуна, который является владельцем «Спартака». Уверен, они сами обеспокоены происходящим и обсуждают то, что происходит с командой», — приводит слова наставника интернет-портал «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что отец Николы Влашича Йошко Влашич надеется на уход его сына из ЦСКА. Представители СМИ на протяжении последних трех недель «отправляли» хорватского полузащитника в итальянский «Милан».

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футбол спартак Романцев
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