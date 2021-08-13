Пентагон высылает подкрепления в Афганистан

Кабул, 13 августа. Командование Соединенных Штатов перебрасывает дополнительные силы в столицу Афганистана Кабул. Основные части подкреплений прибудут к месту назначения до конца выходных.

Белый дом готов вносить коррективы в условия нахождения военного контингента в Афганистане, однако это будет зависеть от обстановки. Об этом рассказали в Пентагоне.

Бандформирования экстремистов «Талибана»1 продолжают развивать успех в наступлении на столицу Афганистана Кабул. Боевикам удалось захватить первый, после столицы, по величине город страны Зарандж.

1 Организация запрещена на территории РФ.