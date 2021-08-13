Брат Яниса Антетокунмпо останется в «Милуоки»

Милуоки, 13 августа. Тяжелый форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Танасис Антетокунмпо останется в команде.

Брат звездного игрока НБА Яниса Антетокунмпо в прошлом сезоне провел за «Бакс» 57 матчей, в которых в среднем набирал чуть больше двух очков за встречу при двух подборах. Греческий форвард был задрафтован в 2014 году «Нью-Йорк Никс».

Ранее стало известно, что баскетболист ЦСКА Дэниэл Хэкетт может продолжить карьеру в Сербии. В итальянском баскетболисте очень заинтересован главный тренер «гробарей» Желько Обрадович. Защитник, у которого до окончания сезона-2021/2022 действует контракт с московским ЦСКА, может в ближайшее время расторгнуть соглашение с «армейцами» и отправиться в Белград для подписания трудового договора с «Партизаном».