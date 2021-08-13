Звезда «Универа» Стас Ярушин нежно поздравил супругу с десятой годовщиной свадьбы

Москва, 13 августа. Актер и шоумен Стас Ярушин и его супруга Алена отметили десятую годовщину свадьбы. В честь круглой даты звездная пара устроила романтическое свидание на крыше московской высотки.

Звезда «Универа» и его возлюбленная обменялись кольцами 12 августа 2011 года. Ярушин сделал избраннице предложение руки и сердца после непродолжительного романа. Несмотря на то что хейтеры предрекали паре скорый развод и припоминали актеру его первый неудачный брак, супруги счастливы вместе уже десять лет. В честь годовщины свадьбы Стас Ярушин оставил трогательное послание супруге в Instagram-аккаунте.

«За эти годы вот реально было, по моему, все, что некоторые проходят за всю жизнь! Для нас все только начинается! Невероятная и самое главное мудрая — мне безумно с тобой легко и просто! Ты мое зарядное устройство! Люблю!» — обратился к любимой актер.

Он устроил для возлюбленной сюрприз — романтическое свидание на крыше высотного здания, откуда открывается живописный вид на Москву. В соцсети Стас Ярушин опубликовал несколько трогательных снимков с супругой. На одной из них звездная пара пьет шампанское под стеклянным куполом, декорированным цветами и оригинальной подсветкой.

Как пишет портал «Дни.ру», актер познакомился с будущей женой на съемках сериала «Универ». Ярушина так покорила эффектная блондинка, что он решился на вторую женитьбу через несколько недель после знакомства. Сейчас пара воспитывает двоих детей — в 2012 году на свет появилась их дочь Стефания, а через два года у супругов родился сын Ярослав.

Свою карьеру в кино и телевидении Стас Ярушин начал, играя в КВН. Сам шоумен не отрицает, что Клуб веселых и находчивых сыграл большую роль в его жизни и принес ему первую популярность. Однако был период, когда актер был страшно зол на руководство КВН и саму программу.