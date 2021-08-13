Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 22:43
22:41
Общество
АТОР: круизные лайнеры в Черном море продолжают работу
22:41
Политика
ООН призвала «Талибан» прекратить захват Афганистана
22:24
Балканы
Запад превращает «геноцид в Сребренице» в повод для ликвидации Республики Сербской
22:21
Общество
Американские ученые обнаружили новые побочные эффекты COVID-19
22:13
Ближний Восток
Власть талибов или мирные переговоры: что ждет Афганистан в ближайшее время
22:02
Политика
Киев обратился к философии Ганди, продумывая новый план по «возвращению» Крыма
21:37
Общество
В Московской области пройдет первый в мире Детский авиационно-космический салон
21:30
Экономика
«Местечковый национализм»: Толстой оценил враждебные акции против русских
21:29
Армия
Пентагон высылает подкрепления в Афганистан
21:27
Общество
В Московской области назвали самые популярные у туристов усадьбы
Все новости

В Германии рассказали, какую пенсию будет получать Меркель после отставки
Политика
В Германии рассказали, какую пенсию будет получать Меркель после отставки
bundeskanzlerin.de  /  Bundeskanzlerin

Берлин, 13 августа. Агентство DPA сообщило, какую пенсию будет получать канцлер Германии Ангела Меркель после ухода с занимаемой должности. СМИ ссылается на подсчет союза налогоплательщиков.

Политик будет получать 15 тысяч евро в месяц. Соответствующая сумма складывается с учетом того, что Меркель избирали членом бундестага с 1990 года. Параллельно политик также работала в правительстве бывшего канцлера Гельмута Коля. Кроме того, учитывается что Меркель почти 16 лет является канцлером Германии.

Немецкое информационное агентство также сообщило, что немецкий политик имеет право на собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем.

Ранее в Кремле подтвердили информацию о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с Ангелой Меркель, которая состоится 20 августа в Москве. Стороны планируют обсудить двустороннее сотрудничество.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Германии рассказали, какую пенсию будет получать Меркель после отставки
меркель германия пенсия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru