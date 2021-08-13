В Германии рассказали, какую пенсию будет получать Меркель после отставки

Берлин, 13 августа. Агентство DPA сообщило, какую пенсию будет получать канцлер Германии Ангела Меркель после ухода с занимаемой должности. СМИ ссылается на подсчет союза налогоплательщиков.

Политик будет получать 15 тысяч евро в месяц. Соответствующая сумма складывается с учетом того, что Меркель избирали членом бундестага с 1990 года. Параллельно политик также работала в правительстве бывшего канцлера Гельмута Коля. Кроме того, учитывается что Меркель почти 16 лет является канцлером Германии.

Немецкое информационное агентство также сообщило, что немецкий политик имеет право на собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем.

Ранее в Кремле подтвердили информацию о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с Ангелой Меркель, которая состоится 20 августа в Москве. Стороны планируют обсудить двустороннее сотрудничество.