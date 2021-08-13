Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон заговорил раньше многих детей

Лондон, 13 августа. Жена лорда Фредерика Виндзора Софи Винклеман вспомнила, как старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж удивил ее своими способностями в раннем возрасте.

Винклеман знакома с мальчиком практически с его рождения. Супруге лорда Виндзора доводилось навещать герцога и герцогиню Кембриджских вместе со своей дочерью Мод — их пригласили на чай в Кенсингтонский дворец незадолго до появления на свет принцессы Шарлотты. Если верить Винклеман, принц Джордж заговорил раньше многих детей.

«Я сразу отметила, что Джордж, которому тогда было всего 20 месяцев, очень умный, красноречивый маленький мальчик», — приводит слова жены лорда Express.

В декабре старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнится девять лет. По словам герцога Кембриджского, у мальчика много увлечений, в том числе танцы. Кроме того, принц Джордж любит футбол. Он даже смог побывать на домашних матчах сборной Англии во время прошедшего в этом году чемпионата Европы.

Принц Уильям и его жена воспитывают троих детей. Помимо принца Джорджа и принцессы Шарлотты, в их семье растет младший сын Луи. Герцог и герцогиня Кембриджские планируют поездку в Шотландию вместе с детьми в скором времени, однако королевский эксперт Даниэла Эльзер считает, что супругов ждет неудачный отдых.